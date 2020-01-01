Токеномика на Vyvo Coin (VSC) Открийте ключова информация за Vyvo Coin (VSC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Vyvo Coin (VSC) Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace Официален уебсайт: https://www.vyvo.com/ Бяла книга: https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://vscscan.org Купете VSC сега!

Токеномика и анализ на цената за Vyvo Coin (VSC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vyvo Coin (VSC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Общо предлагане: $ 20.01B $ 20.01B $ 20.01B Циркулиращо предлагане: $ 941.35M $ 941.35M $ 941.35M FDV (оценка при пълна реализация): $ 67.21M $ 67.21M $ 67.21M Рекорд за всички времена: $ 0.0868 $ 0.0868 $ 0.0868 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 $ 0.002328293566114493 Текуща цена: $ 0.003358 $ 0.003358 $ 0.003358 Научете повече за цената на Vyvo Coin (VSC)

Токеномика на Vyvo Coin (VSC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vyvo Coin (VSC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VSC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VSC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VSC, разгледайте цената в реално време на токените VSC!

Как да купя VSC Интересувате се да добавите Vyvo Coin (VSC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на VSC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате VSC в MEXC сега!

История на цените на Vyvo Coin (VSC) Анализирането на историята на цените на VSC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VSC сега!

Прогноза за цената за VSC Искате ли да знаете какъв път може да поеме VSC? Нашата страница за прогноза за цената VSC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VSC сега!

