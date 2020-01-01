Токеномика на Virtual X (VRL) Открийте ключова информация за Virtual X (VRL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Virtual X (VRL) Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card. Официален уебсайт: https://www.virtualx.uk Бяла книга: https://virtualx.uk/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36 Купете VRL сега!

Токеномика и анализ на цената за Virtual X (VRL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Virtual X (VRL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.004385 $ 0.004385 $ 0.004385 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 $ 0.00005244363770449 Текуща цена: $ 0.00003434 $ 0.00003434 $ 0.00003434 Научете повече за цената на Virtual X (VRL)

Токеномика на Virtual X (VRL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Virtual X (VRL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VRL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VRL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VRL, разгледайте цената в реално време на токените VRL!

Как да купя VRL Интересувате се да добавите Virtual X (VRL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на VRL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате VRL в MEXC сега!

История на цените на Virtual X (VRL) Анализирането на историята на цените на VRL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VRL сега!

Прогноза за цената за VRL Искате ли да знаете какъв път може да поеме VRL? Нашата страница за прогноза за цената VRL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VRL сега!

