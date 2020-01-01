Токеномика на Vow (VOW) Открийте ключова информация за Vow (VOW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Vow (VOW) VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards. Официален уебсайт: https://vow.foundation Бяла книга: https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb Купете VOW сега!

Токеномика и анализ на цената за Vow (VOW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vow (VOW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.30M $ 25.30M $ 25.30M Общо предлагане: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Циркулиращо предлагане: $ 356.29M $ 356.29M $ 356.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 81.14M $ 81.14M $ 81.14M Рекорд за всички времена: $ 1.6489 $ 1.6489 $ 1.6489 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 Текуща цена: $ 0.071 $ 0.071 $ 0.071 Научете повече за цената на Vow (VOW)

Токеномика на Vow (VOW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vow (VOW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VOW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VOW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VOW, разгледайте цената в реално време на токените VOW!

Как да купя VOW Интересувате се да добавите Vow (VOW) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на VOW, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате VOW в MEXC сега!

История на цените на Vow (VOW) Анализирането на историята на цените на VOW помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VOW сега!

Прогноза за цената за VOW Искате ли да знаете какъв път може да поеме VOW? Нашата страница за прогноза за цената VOW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VOW сега!

