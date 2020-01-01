Токеномика на Voltage Finance (VOLTAGE) Открийте ключова информация за Voltage Finance (VOLTAGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Voltage Finance (VOLTAGE) Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network. Официален уебсайт: https://voltage.finance/ Бяла книга: https://docs.voltage.finance/welcome/introduction Изследовател на блокове: https://explorer.fuse.io/token/0x34Ef2Cc892a88415e9f02b91BfA9c91fC0bE6bD4/token-transfers Купете VOLTAGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Voltage Finance (VOLTAGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Voltage Finance (VOLTAGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0019263 $ 0.0019263 $ 0.0019263 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000019462801818485 $ 0.000019462801818485 $ 0.000019462801818485 Текуща цена: $ 0.00008557 $ 0.00008557 $ 0.00008557 Научете повече за цената на Voltage Finance (VOLTAGE)

Токеномика на Voltage Finance (VOLTAGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Voltage Finance (VOLTAGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VOLTAGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VOLTAGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VOLTAGE, разгледайте цената в реално време на токените VOLTAGE!

История на цените на Voltage Finance (VOLTAGE) Анализирането на историята на цените на VOLTAGE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VOLTAGE сега!

Прогноза за цената за VOLTAGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме VOLTAGE? Нашата страница за прогноза за цената VOLTAGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VOLTAGE сега!

