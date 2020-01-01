Токеномика на Volt Inu V3 (VOLT) Открийте ключова информация за Volt Inu V3 (VOLT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Volt Inu V3 (VOLT) Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Официален уебсайт: https://voltinu.in/ Бяла книга: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca Купете VOLT сега!

Токеномика и анализ на цената за Volt Inu V3 (VOLT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Volt Inu V3 (VOLT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.19M $ 8.19M $ 8.19M Общо предлагане: $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T Циркулиращо предлагане: $ 54.77T $ 54.77T $ 54.77T FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.32M $ 10.32M $ 10.32M Рекорд за всички времена: $ 0.000003595 $ 0.000003595 $ 0.000003595 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 Текуща цена: $ 0.0000001496 $ 0.0000001496 $ 0.0000001496 Научете повече за цената на Volt Inu V3 (VOLT)

Токеномика на Volt Inu V3 (VOLT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Volt Inu V3 (VOLT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VOLT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VOLT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VOLT, разгледайте цената в реално време на токените VOLT!

История на цените на Volt Inu V3 (VOLT) Анализирането на историята на цените на VOLT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VOLT сега!

Прогноза за цената за VOLT Искате ли да знаете какъв път може да поеме VOLT? Нашата страница за прогноза за цената VOLT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VOLT сега!

