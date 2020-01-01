Токеномика на VentureMind AI (VNTR) Открийте ключова информация за VentureMind AI (VNTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VentureMind AI (VNTR) VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment. Официален уебсайт: https://www.venturemind.ai/ Бяла книга: https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP Купете VNTR сега!

Токеномика и анализ на цената за VentureMind AI (VNTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VentureMind AI (VNTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 796.71K $ 796.71K $ 796.71K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 433.00M $ 433.00M $ 433.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 919.99K $ 919.99K $ 919.99K Рекорд за всички времена: $ 0.0385 $ 0.0385 $ 0.0385 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00146562463891106 $ 0.00146562463891106 $ 0.00146562463891106 Текуща цена: $ 0.00184 $ 0.00184 $ 0.00184 Научете повече за цената на VentureMind AI (VNTR)

Токеномика на VentureMind AI (VNTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VentureMind AI (VNTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VNTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VNTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VNTR, разгледайте цената в реално време на токените VNTR!

