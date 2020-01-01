Токеномика на VMPX (VMPX) Открийте ключова информация за VMPX (VMPX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VMPX (VMPX) VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss. Официален уебсайт: https://notsofast.xyz/ Изследовател на блокове: https://ordinalswallet.com/brc20/VMPX Купете VMPX сега!

Токеномика и анализ на цената за VMPX (VMPX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VMPX (VMPX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 108.62M $ 108.62M $ 108.62M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 755.37K $ 755.37K $ 755.37K Рекорд за всички времена: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 Текуща цена: $ 0.006954 $ 0.006954 $ 0.006954 Научете повече за цената на VMPX (VMPX)

Токеномика на VMPX (VMPX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VMPX (VMPX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VMPX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VMPX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VMPX, разгледайте цената в реално време на токените VMPX!

