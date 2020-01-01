Токеномика на VisionGame (VISION) Открийте ключова информация за VisionGame (VISION), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VisionGame (VISION) VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market. Официален уебсайт: https://visiongame.io/ Бяла книга: https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434 Купете VISION сега!

Токеномика и анализ на цената за VisionGame (VISION) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VisionGame (VISION), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 202.68K $ 202.68K $ 202.68K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 605.00M $ 605.00M $ 605.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 335.00K $ 335.00K $ 335.00K Рекорд за всички времена: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000233323064542173 $ 0.000233323064542173 $ 0.000233323064542173 Текуща цена: $ 0.000335 $ 0.000335 $ 0.000335 Научете повече за цената на VisionGame (VISION)

Токеномика на VisionGame (VISION): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VisionGame (VISION) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VISION токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VISION токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VISION, разгледайте цената в реално време на токените VISION!

История на цените на VisionGame (VISION) Анализирането на историята на цените на VISION помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VISION сега!

Прогноза за цената за VISION Искате ли да знаете какъв път може да поеме VISION? Нашата страница за прогноза за цената VISION съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VISION сега!

