Информация за Vita Inu (VINU) Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem. Официален уебсайт: https://vitainu.org Бяла книга: https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa Купете VINU сега!

Токеномика и анализ на цената за Vita Inu (VINU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vita Inu (VINU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.51M $ 13.51M $ 13.51M Общо предлагане: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T Циркулиращо предлагане: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.51M $ 13.51M $ 13.51M Рекорд за всички времена: $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.000000015013 $ 0.000000015013 $ 0.000000015013 Научете повече за цената на Vita Inu (VINU)

Токеномика на Vita Inu (VINU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vita Inu (VINU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VINU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VINU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VINU, разгледайте цената в реално време на токените VINU!

История на цените на Vita Inu (VINU) Анализирането на историята на цените на VINU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VINU сега!

Прогноза за цената за VINU Искате ли да знаете какъв път може да поеме VINU? Нашата страница за прогноза за цената VINU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VINU сега!

