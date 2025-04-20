Токеномика на VINE (VINE)
Информация за VINE (VINE)
The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.
Токеномика и анализ на цената за VINE (VINE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VINE (VINE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на VINE (VINE)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените VINE. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Vine Coin (VINE) is a meme coin launched on the Solana blockchain by Rus Yusupov, co-founder of the original Vine platform. Its token economics are designed to balance immediate liquidity, long-term commitment, and community growth. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Blockchain & Standard: Solana, using the SPL token standard.
- Consensus: Joint Proof of Stake and Proof of History.
- Maximum Supply: 1 billion VINE tokens.
- Current Circulation: 999 million VINE (as of early 2025), with a focus on liquidity.
Allocation Mechanism
The token supply is distributed across several categories, each with distinct vesting and unlocking schedules:
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking/Locking Details
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Largest immediate allocation, unlocked at launch
|Team
|20%
|Gradual vesting, locked to incentivize long-term commitment
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Released over time to support ecosystem growth
|Existing Investors
|13%
|Vested, gradual unlocking for early backers/private sale participants
|Ecosystem Fund
|2.4%
|For partnerships and ecosystem development, released over time
|Livestreaming
|3%
|For platform promotion and adoption, released as needed
|Foundation
|2%
|Locked for long-term sustainability and planning
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|Reserved for exchange liquidity, unlocked as needed
|Dev Wallet
|5% (of 1B supply)
|Locked until April 20, 2025, to demonstrate project stability
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: VINE is intended as a meme coin and a symbol of support for the Vine legacy, not as a security or investment contract.
- Ecosystem Participation: Tokens are used to incentivize community engagement, content creation, and participation in campaigns (e.g., airdrops, hashtag campaigns, influencer collaborations).
- Staking: Users can stake VINE tokens on supported platforms to earn rewards, contributing to network security and growth.
- Trading: VINE is available for trading on major exchanges (e.g., Bybit, BYDFi, OKX), with high liquidity and active trading pairs.
- Airdrops & Campaigns: Regular airdrop campaigns and partnership announcements drive user acquisition and ecosystem expansion.
Locking Mechanism
- Team & Investor Tokens: Subject to vesting schedules, with gradual unlocking to prevent large token dumps and ensure long-term alignment.
- Dev Wallet: 5% of total supply locked until April 20, 2025.
- Foundation & Ecosystem Funds: Locked and released in phases to support ongoing development and sustainability.
Unlocking Time and Schedule
- Immediate Unlock: 33% of tokens (ICO) are unlocked at launch for initial distribution.
- Progressive Unlocking: Remaining allocations (team, investors, community, etc.) are unlocked linearly or in staggered phases from mid-2025 to mid-2029.
- Full Unlock: By July 2029, 100% of the total supply will be unlocked and in circulation.
- Dev Wallet Unlock: Scheduled for April 20, 2025.
Summary Table
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking Schedule
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Immediate
|Team
|20%
|Gradual (2025–2029)
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Gradual (2025–2029)
|Existing Investors
|13%
|Gradual (2025–2029)
|Ecosystem Fund
|2.4%
|Gradual (2025–2029)
|Livestreaming
|3%
|As needed
|Foundation
|2%
|Gradual (2025–2029)
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|As needed
|Dev Wallet
|5%
|Locked until April 20, 2025
Additional Notes
- Vesting Strategy: The vesting and unlocking schedule is designed to minimize risks of sudden supply shocks, encourage long-term commitment, and foster sustainable ecosystem growth.
- Community Focus: A significant portion of tokens is reserved for community and ecosystem initiatives, reflecting the project's emphasis on user engagement and platform development.
- Risk Disclosure: VINE is highly volatile, with no guarantee of future utility or value. It is not intended as an investment vehicle.
Conclusion
Vine Coin’s token economics are structured to balance immediate liquidity with long-term ecosystem incentives. The progressive unlocking, significant community allocation, and clear vesting schedules aim to support both stability and growth, while the locking mechanisms ensure that key stakeholders remain aligned with the project’s long-term vision.
Токеномика на VINE (VINE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на VINE (VINE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой VINE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой VINE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на VINE, разгледайте цената в реално време на токените VINE!
