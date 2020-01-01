Токеномика на VIDT DAO (VIDT) Открийте ключова информация за VIDT DAO (VIDT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VIDT DAO (VIDT) VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents. Официален уебсайт: https://vidt-dao.com Бяла книга: https://www.vidt-dao.com/vidt-token Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875 Купете VIDT сега!

Токеномика и анализ на цената за VIDT DAO (VIDT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VIDT DAO (VIDT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 285.75K $ 285.75K $ 285.75K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 879.77M $ 879.77M $ 879.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 324.80K $ 324.80K $ 324.80K Рекорд за всички времена: $ 0.05612 $ 0.05612 $ 0.05612 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000298938490481549 $ 0.000298938490481549 $ 0.000298938490481549 Текуща цена: $ 0.0003248 $ 0.0003248 $ 0.0003248 Научете повече за цената на VIDT DAO (VIDT)

Токеномика на VIDT DAO (VIDT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VIDT DAO (VIDT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VIDT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VIDT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VIDT, разгледайте цената в реално време на токените VIDT!

Как да купя VIDT Интересувате се да добавите VIDT DAO (VIDT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на VIDT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате VIDT в MEXC сега!

История на цените на VIDT DAO (VIDT) Анализирането на историята на цените на VIDT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VIDT сега!

Прогноза за цената за VIDT Искате ли да знаете какъв път може да поеме VIDT? Нашата страница за прогноза за цената VIDT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VIDT сега!

