Информация за Voyager Token (VGX) VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Официален уебсайт: https://www.vgxfoundation.com/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d Купете VGX сега!

Токеномика и анализ на цената за Voyager Token (VGX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Voyager Token (VGX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 504.22M $ 504.22M $ 504.22M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002486921281576047 $ 0.002486921281576047 $ 0.002486921281576047 Текуща цена: $ 0.00266 $ 0.00266 $ 0.00266 Научете повече за цената на Voyager Token (VGX)

Токеномика на Voyager Token (VGX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Voyager Token (VGX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VGX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VGX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VGX, разгледайте цената в реално време на токените VGX!

История на цените на Voyager Token (VGX) Анализирането на историята на цените на VGX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VGX сега!

Прогноза за цената за VGX Искате ли да знаете какъв път може да поеме VGX? Нашата страница за прогноза за цената VGX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VGX сега!

