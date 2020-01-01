Токеномика на Veloce (VEXT) Открийте ключова информация за Veloce (VEXT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Veloce (VEXT) Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Официален уебсайт: https://www.velocemediagroup.com/vext Бяла книга: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 Купете VEXT сега!

Токеномика и анализ на цената за Veloce (VEXT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Veloce (VEXT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 426.90K $ 426.90K $ 426.90K Общо предлагане: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Циркулиращо предлагане: $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 591.60K $ 591.60K $ 591.60K Рекорд за всички времена: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 Текуща цена: $ 0.001972 $ 0.001972 $ 0.001972 Научете повече за цената на Veloce (VEXT)

Токеномика на Veloce (VEXT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Veloce (VEXT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VEXT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VEXT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VEXT, разгледайте цената в реално време на токените VEXT!

Как да купя VEXT Интересувате се да добавите Veloce (VEXT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на VEXT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате VEXT в MEXC сега!

История на цените на Veloce (VEXT) Анализирането на историята на цените на VEXT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VEXT сега!

Прогноза за цената за VEXT Искате ли да знаете какъв път може да поеме VEXT? Нашата страница за прогноза за цената VEXT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VEXT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!