Информация за Vestate (VES) Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs Официален уебсайт: https://vestate.fund/ Бяла книга: https://docs.vestate.fund/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519 Купете VES сега!

Токеномика и анализ на цената за Vestate (VES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vestate (VES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 330.65K Общо предлагане: $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 143.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.15M Рекорд за всички времена: $ 0.0479 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001340170733203123 Текуща цена: $ 0.002301 Научете повече за цената на Vestate (VES)

Токеномика на Vestate (VES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vestate (VES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VES, разгледайте цената в реално време на токените VES!

Как да купя VES Интересувате се да добавите Vestate (VES) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на VES, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате VES в MEXC сега!

История на цените на Vestate (VES) Анализирането на историята на цените на VES помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VES сега!

Прогноза за цената за VES Искате ли да знаете какъв път може да поеме VES? Нашата страница за прогноза за цената VES съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VES сега!

