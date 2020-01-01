Токеномика на Verse World (VERSEWORLD) Открийте ключова информация за Verse World (VERSEWORLD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Verse World (VERSEWORLD) Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds. Официален уебсайт: https://www.verseworld.com Бяла книга: https://www.verseworld.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump Купете VERSEWORLD сега!

Токеномика и анализ на цената за Verse World (VERSEWORLD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Verse World (VERSEWORLD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 199.10M $ 199.10M $ 199.10M Рекорд за всички времена: $ 0.8632 $ 0.8632 $ 0.8632 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.12798746444757364 $ 0.12798746444757364 $ 0.12798746444757364 Текуща цена: $ 0.1991 $ 0.1991 $ 0.1991 Научете повече за цената на Verse World (VERSEWORLD)

Токеномика на Verse World (VERSEWORLD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Verse World (VERSEWORLD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VERSEWORLD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VERSEWORLD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VERSEWORLD, разгледайте цената в реално време на токените VERSEWORLD!

Как да купя VERSEWORLD Интересувате се да добавите Verse World (VERSEWORLD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на VERSEWORLD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате VERSEWORLD в MEXC сега!

История на цените на Verse World (VERSEWORLD) Анализирането на историята на цените на VERSEWORLD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VERSEWORLD сега!

Прогноза за цената за VERSEWORLD Искате ли да знаете какъв път може да поеме VERSEWORLD? Нашата страница за прогноза за цената VERSEWORLD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VERSEWORLD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!