Информация за VENOM (VENOM) Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance. Официален уебсайт: https://venom.foundation Бяла книга: https://venom.foundation/Venom_Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://venomscan.com/

Токеномика и анализ на цената за VENOM (VENOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VENOM (VENOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 173.29M Общо предлагане: $ 8.00B Циркулиращо предлагане: $ 988.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.40B Рекорд за всички времена: $ 0.9 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.034636160326987464 Текуща цена: $ 0.17523

Токеномика на VENOM (VENOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VENOM (VENOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VENOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VENOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VENOM, разгледайте цената в реално време на токените VENOM!

История на цените на VENOM (VENOM) Анализирането на историята на цените на VENOM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за VENOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме VENOM? Нашата страница за прогноза за цената VENOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

