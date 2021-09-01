Токеномика на VEMP (VEMP) Открийте ключова информация за VEMP (VEMP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VEMP (VEMP) vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. Официален уебсайт: https://vemp.xyz Бяла книга: https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d Купете VEMP сега!

Токеномика и анализ на цената за VEMP (VEMP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VEMP (VEMP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 317.44K $ 317.44K $ 317.44K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 392.96M $ 392.96M $ 392.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 403.90K $ 403.90K $ 403.90K Рекорд за всички времена: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 Текуща цена: $ 0.0008078 $ 0.0008078 $ 0.0008078 Научете повече за цената на VEMP (VEMP)

Токеномика на VEMP (VEMP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VEMP (VEMP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VEMP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VEMP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VEMP, разгледайте цената в реално време на токените VEMP!

