Цената в реално време на Velvet днес е 0.22455 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VELVET към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VELVET в MEXC сега.Цената в реално време на Velvet днес е 0.22455 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за VELVET към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на VELVET в MEXC сега.

Повече за VELVET

VELVETценова информация

Какво представлява VELVET

Бяла книга VELVET

Официален уебсайт на VELVET

Токеномика на VELVET

VELVET ценова прогноза

VELVET История

Ръководство за закупуване за VELVET

Конвертор на валута VELVET във фиат

VELVET спот

VELVET USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Velvet Лого

Velvet цена(VELVET)

1 VELVET към USD - цена в реално време:

$0.22519
$0.22519$0.22519
-4.36%1D
USD
Velvet (VELVET) Ценова графика на живо
Информация за цената за Velvet (VELVET) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.20198
$ 0.20198$ 0.20198
24-часов нисък
$ 0.27162
$ 0.27162$ 0.27162
24-часов висок

$ 0.20198
$ 0.20198$ 0.20198

$ 0.27162
$ 0.27162$ 0.27162

$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037$ 0.31715699544548037

$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706

+1.29%

-4.36%

+5.64%

+5.64%

Цената в реално време за Velvet (VELVET) е$ 0.22455. През последните 24 часа VELVET се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.20198 до най-висока стойност $ 0.27162, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VELVET е $ 0.31715699544548037, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.032064654757022706.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VELVET има промяна от +1.29% за последния час, -4.36% за 24 часа и +5.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Velvet (VELVET)

No.842

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

$ 214.46K
$ 214.46K$ 214.46K

$ 224.55M
$ 224.55M$ 224.55M

91.18M
91.18M 91.18M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.11%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Velvet е $ 20.47M, като 24-часовият обем на търговията е $ 214.46K. Циркулиращото предлагане на VELVET е 91.18M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 224.55M.

История на цените за Velvet (VELVET) USD

Проследете промените в цените за Velvet днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0102659-4.36%
30 дни$ +0.05695+33.97%
60 дни$ +0.15709+232.86%
90 дни$ +0.17903+393.29%
Velvet Промяна на цената днес

Днес VELVET регистрира промяна от $ -0.0102659 (-4.36%), отразяваща последната му пазарна активност.

Velvet 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.05695 (+33.97%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Velvet 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни VELVET отбеляза промяна на $ +0.15709 (+232.86%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Velvet 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.17903 (+393.29%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Velvet (VELVET) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Velvet сега.

Какво е Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Velvet инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете VELVET наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Velvet в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Velvet купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Velvet (USD)

Колко ще струва Velvet (VELVET) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Velvet (VELVET) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Velvet.

Проверете прогнозата за цената за Velvet сега!

Токеномика на Velvet (VELVET)

Разбирането на токеномиката на Velvet (VELVET) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените VELVET сега!

Как да купя Velvet (VELVET)

Търсите как да купите Velvet? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Velvet от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

VELVET към местни валути

1 Velvet(VELVET) към VND
5,909.03325
1 Velvet(VELVET) към AUD
A$0.341316
1 Velvet(VELVET) към GBP
0.170658
1 Velvet(VELVET) към EUR
0.193113
1 Velvet(VELVET) към USD
$0.22455
1 Velvet(VELVET) към MYR
RM0.9408645
1 Velvet(VELVET) към TRY
9.4423275
1 Velvet(VELVET) към JPY
¥34.5807
1 Velvet(VELVET) към ARS
ARS$325.4335785
1 Velvet(VELVET) към RUB
18.14364
1 Velvet(VELVET) към INR
19.94004
1 Velvet(VELVET) към IDR
Rp3,742.498503
1 Velvet(VELVET) към PHP
13.1833305
1 Velvet(VELVET) към EGP
￡E.10.6054965
1 Velvet(VELVET) към BRL
R$1.2058335
1 Velvet(VELVET) към CAD
C$0.31437
1 Velvet(VELVET) към BDT
27.466956
1 Velvet(VELVET) към NGN
324.9620235
1 Velvet(VELVET) към COP
$866.98755
1 Velvet(VELVET) към ZAR
R.3.8914515
1 Velvet(VELVET) към UAH
9.4198725
1 Velvet(VELVET) към TZS
T.Sh.553.0778775
1 Velvet(VELVET) към VES
Bs49.62555
1 Velvet(VELVET) към CLP
$211.5261
1 Velvet(VELVET) към PKR
Rs63.0738495
1 Velvet(VELVET) към KZT
118.998027
1 Velvet(VELVET) към THB
฿7.2776655
1 Velvet(VELVET) към TWD
NT$6.907158
1 Velvet(VELVET) към AED
د.إ0.8240985
1 Velvet(VELVET) към CHF
Fr0.17964
1 Velvet(VELVET) към HKD
HK$1.7447535
1 Velvet(VELVET) към AMD
֏85.935285
1 Velvet(VELVET) към MAD
.د.م2.0770875
1 Velvet(VELVET) към MXN
$4.167648
1 Velvet(VELVET) към SAR
ريال0.8420625
1 Velvet(VELVET) към ETB
Br34.630101
1 Velvet(VELVET) към KES
KSh29.0096145
1 Velvet(VELVET) към JOD
د.أ0.15920595
1 Velvet(VELVET) към PLN
0.8285895
1 Velvet(VELVET) към RON
лв0.98802
1 Velvet(VELVET) към SEK
kr2.1309795
1 Velvet(VELVET) към BGN
лв0.3794895
1 Velvet(VELVET) към HUF
Ft75.529638
1 Velvet(VELVET) към CZK
4.738005
1 Velvet(VELVET) към KWD
د.ك0.0687123
1 Velvet(VELVET) към ILS
0.7297875
1 Velvet(VELVET) към BOB
Bs1.5516405
1 Velvet(VELVET) към AZN
0.381735
1 Velvet(VELVET) към TJS
SM2.0681055
1 Velvet(VELVET) към GEL
0.6085305
1 Velvet(VELVET) към AOA
Kz205.8202845
1 Velvet(VELVET) към BHD
.د.ب0.0844308
1 Velvet(VELVET) към BMD
$0.22455
1 Velvet(VELVET) към DKK
kr1.4528385
1 Velvet(VELVET) към HNL
L5.910156
1 Velvet(VELVET) към MUR
10.270917
1 Velvet(VELVET) към NAD
$3.880224
1 Velvet(VELVET) към NOK
kr2.272446
1 Velvet(VELVET) към NZD
$0.390717
1 Velvet(VELVET) към PAB
B/.0.22455
1 Velvet(VELVET) към PGK
K0.9453555
1 Velvet(VELVET) към QAR
ر.ق0.817362
1 Velvet(VELVET) към RSD
дин.22.818771
1 Velvet(VELVET) към UZS
soʻm2,705.4210645
1 Velvet(VELVET) към ALL
L18.8195355
1 Velvet(VELVET) към ANG
ƒ0.4019445
1 Velvet(VELVET) към AWG
ƒ0.4019445
1 Velvet(VELVET) към BBD
$0.4491
1 Velvet(VELVET) към BAM
KM0.377244
1 Velvet(VELVET) към BIF
Fr664.2189
1 Velvet(VELVET) към BND
$0.291915
1 Velvet(VELVET) към BSD
$0.22455
1 Velvet(VELVET) към JMD
$36.076203
1 Velvet(VELVET) към KHR
901.806273
1 Velvet(VELVET) към KMF
Fr95.6583
1 Velvet(VELVET) към LAK
4,881.5216415
1 Velvet(VELVET) към LKR
රු68.438349
1 Velvet(VELVET) към MDL
L3.794895
1 Velvet(VELVET) към MGA
Ar1,011.485475
1 Velvet(VELVET) към MOP
P1.7986455
1 Velvet(VELVET) към MVR
3.435615
1 Velvet(VELVET) към MWK
MK389.8435005
1 Velvet(VELVET) към MZN
MT14.348745
1 Velvet(VELVET) към NPR
रु31.881609
1 Velvet(VELVET) към PYG
1,592.5086
1 Velvet(VELVET) към RWF
Fr326.27115
1 Velvet(VELVET) към SBD
$1.8480465
1 Velvet(VELVET) към SCR
3.116754
1 Velvet(VELVET) към SRD
$8.645175
1 Velvet(VELVET) към SVC
$1.9648125
1 Velvet(VELVET) към SZL
L3.8959425
1 Velvet(VELVET) към TMT
m0.785925
1 Velvet(VELVET) към TND
د.ت0.65950335
1 Velvet(VELVET) към TTD
$1.5202035
1 Velvet(VELVET) към UGX
Sh782.3322
1 Velvet(VELVET) към XAF
Fr127.5444
1 Velvet(VELVET) към XCD
$0.606285
1 Velvet(VELVET) към XOF
Fr127.5444
1 Velvet(VELVET) към XPF
Fr23.12865
1 Velvet(VELVET) към BWP
P3.017952
1 Velvet(VELVET) към BZD
$0.4513455
1 Velvet(VELVET) към CVE
$21.3973695
1 Velvet(VELVET) към DJF
Fr39.9699
1 Velvet(VELVET) към DOP
$14.3914095
1 Velvet(VELVET) към DZD
د.ج29.1847635
1 Velvet(VELVET) към FJD
$0.507483
1 Velvet(VELVET) към GNF
Fr1,952.46225
1 Velvet(VELVET) към GTQ
Q1.7222985
1 Velvet(VELVET) към GYD
$47.025261
1 Velvet(VELVET) към ISK
kr28.06875

Velvet ресурс

За по-задълбочено разбиране на Velvet, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Velvet
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Velvet

Колко струва Velvet (VELVET) днес?
Цената в реално време на VELVET в USD е 0.22455 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на VELVET към USD?
Текущата цена на VELVET към USD е $ 0.22455. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Velvet?
Пазарната капитализация за VELVET е $ 20.47M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на VELVET?
Циркулиращото предлагане на VELVET е 91.18M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на VELVET?
VELVET постигна ATH цена от 0.31715699544548037 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на VELVET?
VELVET достигна ATL цена от 0.032064654757022706 USD.
Какъв е обемът на търговията на VELVET?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за VELVET е $ 214.46K USD.
Ще се повиши ли VELVET тази година?
VELVET може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за VELVET за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Velvet (VELVET)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор VELVET-към-USD

Сума

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0.22455 USD

Търговия на VELVET

VELVET/USDC
$0.22615
$0.22615$0.22615
-4.35%
VELVET/USDT
$0.22519
$0.22519$0.22519
-3.88%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

