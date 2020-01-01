Токеномика на Velodrome Finance (VELODROME) Открийте ключова информация за Velodrome Finance (VELODROME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Velodrome Finance (VELODROME) Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Официален уебсайт: https://velodrome.finance/ Бяла книга: https://docs.velodrome.finance/ Изследовател на блокове: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db Купете VELODROME сега!

Токеномика и анализ на цената за Velodrome Finance (VELODROME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Velodrome Finance (VELODROME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 44.96M $ 44.96M $ 44.96M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 Текуща цена: $ 0.04913 $ 0.04913 $ 0.04913 Научете повече за цената на Velodrome Finance (VELODROME)

Токеномика на Velodrome Finance (VELODROME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Velodrome Finance (VELODROME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VELODROME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VELODROME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VELODROME, разгледайте цената в реално време на токените VELODROME!

История на цените на Velodrome Finance (VELODROME) Анализирането на историята на цените на VELODROME помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VELODROME сега!

Прогноза за цената за VELODROME Искате ли да знаете какъв път може да поеме VELODROME? Нашата страница за прогноза за цената VELODROME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VELODROME сега!

