Токеномика на VELA AI (VELAAI) Открийте ключова информация за VELA AI (VELAAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VELA AI (VELAAI) As the world's first AI-driven RWA service platform, VelaAI relies on innovative models such as AI screening engines, compliance tokenization, and community crowdfunding market making to open up a decentralized financial integration path for physical assets. It uses a unique token economic model to increase the asset issuance population, allowing token holders to become the core hub of market liquidity. Официален уебсайт: https://vela.ltd/ Бяла книга: https://www.vela.ltd/assets/VelaBusinessPlan.pdf Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x053708a5BC7f1627Ddc87e780eE381cf1e31f765 Купете VELAAI сега!

Токеномика и анализ на цената за VELA AI (VELAAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VELA AI (VELAAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Рекорд за всички времена: $ 0.1917 $ 0.1917 $ 0.1917 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002275096001076417 $ 0.002275096001076417 $ 0.002275096001076417 Текуща цена: $ 0.002158 $ 0.002158 $ 0.002158 Научете повече за цената на VELA AI (VELAAI)

Токеномика на VELA AI (VELAAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VELA AI (VELAAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VELAAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VELAAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VELAAI, разгледайте цената в реално време на токените VELAAI!

Как да купя VELAAI Интересувате се да добавите VELA AI (VELAAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на VELAAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате VELAAI в MEXC сега!

История на цените на VELA AI (VELAAI) Анализирането на историята на цените на VELAAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VELAAI сега!

Прогноза за цената за VELAAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме VELAAI? Нашата страница за прогноза за цената VELAAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VELAAI сега!

