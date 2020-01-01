Токеномика на Vatra INU (VATR) Открийте ключова информация за Vatra INU (VATR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Vatra INU (VATR) Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project. Официален уебсайт: https://vatrainu.com/en Бяла книга: https://vatrainu.com/docs/vatr-whitepaper-v1.01-en.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x3d234A9d23F01c5556AD3dfA88F470f8982ab1b4#balances Купете VATR сега!

Токеномика и анализ на цената за Vatra INU (VATR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vatra INU (VATR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 148.00M $ 148.00M $ 148.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.36K $ 51.36K $ 51.36K Рекорд за всички времена: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 Текуща цена: $ 0.000347 $ 0.000347 $ 0.000347 Научете повече за цената на Vatra INU (VATR)

Токеномика на Vatra INU (VATR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vatra INU (VATR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VATR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VATR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VATR, разгледайте цената в реално време на токените VATR!

