Токеномика на VANA (VANA) Открийте ключова информация за VANA (VANA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VANA (VANA) Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy. Официален уебсайт: https://www.vana.org/ Бяла книга: https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper Изследовател на блокове: https://vanascan.io/ Купете VANA сега!

Токеномика и анализ на цената за VANA (VANA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VANA (VANA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 134.20M $ 134.20M $ 134.20M Общо предлагане: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Циркулиращо предлагане: $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 535.32M $ 535.32M $ 535.32M Рекорд за всички времена: $ 35.517 $ 35.517 $ 35.517 Най-ниска стойност за целия период: $ 3.868850460347094 $ 3.868850460347094 $ 3.868850460347094 Текуща цена: $ 4.461 $ 4.461 $ 4.461 Научете повече за цената на VANA (VANA)

Токеномика на VANA (VANA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VANA (VANA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VANA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VANA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VANA, разгледайте цената в реално време на токените VANA!

Как да купя VANA Интересувате се да добавите VANA (VANA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на VANA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате VANA в MEXC сега!

История на цените на VANA (VANA) Анализирането на историята на цените на VANA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VANA сега!

Прогноза за цената за VANA Искате ли да знаете какъв път може да поеме VANA? Нашата страница за прогноза за цената VANA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VANA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!