Информация за Vectorspace AI X (VAIX) We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind. Официален уебсайт: https://vectorspace.ai Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe Купете VAIX сега!

Токеномика и анализ на цената за Vectorspace AI X (VAIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Vectorspace AI X (VAIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Общо предлагане: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Циркулиращо предлагане: $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Рекорд за всички времена: $ 0.2541 $ 0.2541 $ 0.2541 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 Текуща цена: $ 0.02611 $ 0.02611 $ 0.02611 Научете повече за цената на Vectorspace AI X (VAIX)

Токеномика на Vectorspace AI X (VAIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Vectorspace AI X (VAIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VAIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VAIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VAIX, разгледайте цената в реално време на токените VAIX!

Как да купя VAIX Интересувате се да добавите Vectorspace AI X (VAIX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на VAIX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате VAIX в MEXC сега!

История на цените на Vectorspace AI X (VAIX) Анализирането на историята на цените на VAIX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VAIX сега!

Прогноза за цената за VAIX Искате ли да знаете какъв път може да поеме VAIX? Нашата страница за прогноза за цената VAIX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VAIX сега!

