Токеномика на VAIOT (VAI) Открийте ключова информация за VAIOT (VAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за VAIOT (VAI) Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. Официален уебсайт: https://www.vaiot.ai/ Бяла книга: https://vaiot.ai/assets/files/VAIOT_Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c Купете VAI сега!

Токеномика и анализ на цената за VAIOT (VAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VAIOT (VAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11,49M $ 11,49M $ 11,49M Общо предлагане: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Циркулиращо предлагане: $ 384,35M $ 384,35M $ 384,35M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11,96M $ 11,96M $ 11,96M Рекорд за всички времена: $ 0,476 $ 0,476 $ 0,476 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,004549306036172591 $ 0,004549306036172591 $ 0,004549306036172591 Текуща цена: $ 0,0299 $ 0,0299 $ 0,0299 Научете повече за цената на VAIOT (VAI)

Токеномика на VAIOT (VAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VAIOT (VAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VAI, разгледайте цената в реално време на токените VAI!

История на цените на VAIOT (VAI) Анализирането на историята на цените на VAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VAI сега!

Прогноза за цената за VAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме VAI? Нашата страница за прогноза за цената VAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VAI сега!

