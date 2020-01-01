Токеномика на VaderAI by Virtuals (VADER) Открийте ключова информация за VaderAI by Virtuals (VADER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за VaderAI by Virtuals (VADER) Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/896 Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 Купете VADER сега!

Токеномика и анализ на цената за VaderAI by Virtuals (VADER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за VaderAI by Virtuals (VADER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.85M $ 14.85M $ 14.85M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.90M $ 14.90M $ 14.90M Рекорд за всички времена: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 Текуща цена: $ 0.014899 $ 0.014899 $ 0.014899 Научете повече за цената на VaderAI by Virtuals (VADER)

Токеномика на VaderAI by Virtuals (VADER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на VaderAI by Virtuals (VADER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VADER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VADER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VADER, разгледайте цената в реално време на токените VADER!

Как да купя VADER Интересувате се да добавите VaderAI by Virtuals (VADER) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на VADER, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате VADER в MEXC сега!

История на цените на VaderAI by Virtuals (VADER) Анализирането на историята на цените на VADER помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на VADER сега!

Прогноза за цената за VADER Искате ли да знаете какъв път може да поеме VADER? Нашата страница за прогноза за цената VADER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VADER сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!