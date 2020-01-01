Токеномика на UXLINK (UXLINK) Открийте ключова информация за UXLINK (UXLINK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за UXLINK (UXLINK) UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners. Официален уебсайт: https://www.uxlink.io Бяла книга: https://docs.uxlink.io/uxuy-labs-api/whitepaper/white-paper Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x1A6B3A62391ECcaaa992ade44cd4AFe6bEC8CfF1 Купете UXLINK сега!

Токеномика и анализ на цената за UXLINK (UXLINK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UXLINK (UXLINK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 160.66M $ 160.66M $ 160.66M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 479.71M $ 479.71M $ 479.71M FDV (оценка при пълна реализация): $ 334.90M $ 334.90M $ 334.90M Рекорд за всички времена: $ 3.8628 $ 3.8628 $ 3.8628 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.140969371563402 $ 0.140969371563402 $ 0.140969371563402 Текуща цена: $ 0.3349 $ 0.3349 $ 0.3349 Научете повече за цената на UXLINK (UXLINK)

Токеномика на UXLINK (UXLINK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UXLINK (UXLINK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UXLINK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UXLINK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UXLINK, разгледайте цената в реално време на токените UXLINK!

