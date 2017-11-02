Токеномика на xMoney (UTK) Открийте ключова информация за xMoney (UTK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees. Официален уебсайт: https://www.xmoney.com/ Бяла книга: https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c

Токеномика и анализ на цената за xMoney (UTK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за xMoney (UTK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.93M $ 20.93M $ 20.93M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.72M $ 29.72M $ 29.72M Рекорд за всички времена: $ 0.17917 $ 0.17917 $ 0.17917 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 Текуща цена: $ 0.02972 $ 0.02972 $ 0.02972 Научете повече за цената на xMoney (UTK)

Токеномика на xMoney (UTK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на xMoney (UTK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UTK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UTK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UTK, разгледайте цената в реално време на токените UTK!

История на цените на xMoney (UTK) Анализирането на историята на цените на UTK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на UTK сега!

Прогноза за цената за UTK Искате ли да знаете какъв път може да поеме UTK? Нашата страница за прогноза за цената UTK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UTK сега!

