Токеномика на United Protocol (UT)

Открийте ключова информация за United Protocol (UT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 19:12:17 (UTC+8)
Токеномика и анализ на цената за United Protocol (UT)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за United Protocol (UT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
--
----
Общо предлагане:
--
----
Циркулиращо предлагане:
--
----
FDV (оценка при пълна реализация):
--
----
Рекорд за всички времена:
$ 0.011999
$ 0.011999$ 0.011999
Най-ниска стойност за целия период:
--
----
Текуща цена:
$ 0.006626
$ 0.006626$ 0.006626

Информация за United Protocol (UT)

United Protocol is a next-gen Layer 2 network built for high-performance smart contract execution. It combines ZK coprocessors with modular architecture to deliver fast, secure, and low-cost on-chain operations.

Официален уебсайт:
https://unitedprotocol.io
Бяла книга:
https://united-protocol-1.gitbook.io/untitled/
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0xF2c9E40Ab0A972A8a7322D713DD81dd19870549A

Токеномика на United Protocol (UT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на United Protocol (UT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой UT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой UT токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на UT, разгледайте цената в реално време на токените UT!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

