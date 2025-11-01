БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Unstable Tether днес е 0.0001517 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за USDUT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на USDUT в MEXC сега.Цената в реално време на Unstable Tether днес е 0.0001517 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за USDUT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на USDUT в MEXC сега.

Повече за USDUT

USDUTценова информация

Какво представлява USDUT

Токеномика на USDUT

USDUT ценова прогноза

USDUT История

Ръководство за закупуване за USDUT

Конвертор на валута USDUT във фиат

USDUT спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Unstable Tether Лого

Unstable Tether цена(USDUT)

1 USDUT към USD - цена в реално време:

$0.0001517
$0.0001517$0.0001517
+0.26%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:14:46 (UTC+8)

Информация за цената за Unstable Tether (USDUT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0001453
$ 0.0001453$ 0.0001453
24-часов нисък
$ 0.0001574
$ 0.0001574$ 0.0001574
24-часов висок

$ 0.0001453
$ 0.0001453$ 0.0001453

$ 0.0001574
$ 0.0001574$ 0.0001574

--
----

--
----

-0.40%

+0.26%

-0.79%

-0.79%

Цената в реално време за Unstable Tether (USDUT) е$ 0.0001517. През последните 24 часа USDUT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0001453 до най-висока стойност $ 0.0001574, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDUT е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDUT има промяна от -0.40% за последния час, +0.26% за 24 часа и -0.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Unstable Tether (USDUT)

--
----

$ 57.41K
$ 57.41K$ 57.41K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Текущата пазарна капитализация на Unstable Tether е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 57.41K. Циркулиращото предлагане на USDUT е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за Unstable Tether (USDUT) USD

Проследете промените в цените за Unstable Tether днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.000000393+0.26%
30 дни$ -0.000428-73.84%
60 дни$ -0.0043483-96.63%
90 дни$ -0.0018483-92.42%
Unstable Tether Промяна на цената днес

Днес USDUT регистрира промяна от $ +0.000000393 (+0.26%), отразяваща последната му пазарна активност.

Unstable Tether 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.000428 (-73.84%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Unstable Tether 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни USDUT отбеляза промяна на $ -0.0043483 (-96.63%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Unstable Tether 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0018483 (-92.42%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Unstable Tether (USDUT) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Unstable Tether сега.

Какво е Unstable Tether (USDUT)

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Unstable Tether се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Unstable Tether инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете USDUT наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Unstable Tether в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Unstable Tether купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Unstable Tether (USD)

Колко ще струва Unstable Tether (USDUT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Unstable Tether (USDUT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Unstable Tether.

Проверете прогнозата за цената за Unstable Tether сега!

Токеномика на Unstable Tether (USDUT)

Разбирането на токеномиката на Unstable Tether (USDUT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените USDUT сега!

Как да купя Unstable Tether (USDUT)

Търсите как да купите Unstable Tether? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Unstable Tether от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

USDUT към местни валути

1 Unstable Tether(USDUT) към VND
3.9919855
1 Unstable Tether(USDUT) към AUD
A$0.000230584
1 Unstable Tether(USDUT) към GBP
0.000115292
1 Unstable Tether(USDUT) към EUR
0.000130462
1 Unstable Tether(USDUT) към USD
$0.0001517
1 Unstable Tether(USDUT) към MYR
RM0.000635623
1 Unstable Tether(USDUT) към TRY
0.006378985
1 Unstable Tether(USDUT) към JPY
¥0.0233618
1 Unstable Tether(USDUT) към ARS
ARS$0.219854259
1 Unstable Tether(USDUT) към RUB
0.01225736
1 Unstable Tether(USDUT) към INR
0.01347096
1 Unstable Tether(USDUT) към IDR
Rp2.528332322
1 Unstable Tether(USDUT) към PHP
0.008906307
1 Unstable Tether(USDUT) към EGP
￡E.0.007164791
1 Unstable Tether(USDUT) към BRL
R$0.000814629
1 Unstable Tether(USDUT) към CAD
C$0.00021238
1 Unstable Tether(USDUT) към BDT
0.018555944
1 Unstable Tether(USDUT) към NGN
0.219535689
1 Unstable Tether(USDUT) към COP
$0.5857137
1 Unstable Tether(USDUT) към ZAR
R.0.002628961
1 Unstable Tether(USDUT) към UAH
0.006363815
1 Unstable Tether(USDUT) към TZS
T.Sh.0.373644685
1 Unstable Tether(USDUT) към VES
Bs0.0335257
1 Unstable Tether(USDUT) към CLP
$0.1429014
1 Unstable Tether(USDUT) към PKR
Rs0.042611013
1 Unstable Tether(USDUT) към KZT
0.080391898
1 Unstable Tether(USDUT) към THB
฿0.004916597
1 Unstable Tether(USDUT) към TWD
NT$0.004666292
1 Unstable Tether(USDUT) към AED
د.إ0.000556739
1 Unstable Tether(USDUT) към CHF
Fr0.00012136
1 Unstable Tether(USDUT) към HKD
HK$0.001178709
1 Unstable Tether(USDUT) към AMD
֏0.05805559
1 Unstable Tether(USDUT) към MAD
.د.م0.001403225
1 Unstable Tether(USDUT) към MXN
$0.002815552
1 Unstable Tether(USDUT) към SAR
ريال0.000568875
1 Unstable Tether(USDUT) към ETB
Br0.023395174
1 Unstable Tether(USDUT) към KES
KSh0.019598123
1 Unstable Tether(USDUT) към JOD
د.أ0.0001075553
1 Unstable Tether(USDUT) към PLN
0.000559773
1 Unstable Tether(USDUT) към RON
лв0.00066748
1 Unstable Tether(USDUT) към SEK
kr0.001439633
1 Unstable Tether(USDUT) към BGN
лв0.000256373
1 Unstable Tether(USDUT) към HUF
Ft0.051025812
1 Unstable Tether(USDUT) към CZK
0.00320087
1 Unstable Tether(USDUT) към KWD
د.ك0.0000464202
1 Unstable Tether(USDUT) към ILS
0.000493025
1 Unstable Tether(USDUT) към BOB
Bs0.001048247
1 Unstable Tether(USDUT) към AZN
0.00025789
1 Unstable Tether(USDUT) към TJS
SM0.001397157
1 Unstable Tether(USDUT) към GEL
0.000411107
1 Unstable Tether(USDUT) към AOA
Kz0.139046703
1 Unstable Tether(USDUT) към BHD
.د.ب0.0000570392
1 Unstable Tether(USDUT) към BMD
$0.0001517
1 Unstable Tether(USDUT) към DKK
kr0.000981499
1 Unstable Tether(USDUT) към HNL
L0.003992744
1 Unstable Tether(USDUT) към MUR
0.006938758
1 Unstable Tether(USDUT) към NAD
$0.002621376
1 Unstable Tether(USDUT) към NOK
kr0.001535204
1 Unstable Tether(USDUT) към NZD
$0.000263958
1 Unstable Tether(USDUT) към PAB
B/.0.0001517
1 Unstable Tether(USDUT) към PGK
K0.000638657
1 Unstable Tether(USDUT) към QAR
ر.ق0.000552188
1 Unstable Tether(USDUT) към RSD
дин.0.015415754
1 Unstable Tether(USDUT) към UZS
soʻm1.827710423
1 Unstable Tether(USDUT) към ALL
L0.012713977
1 Unstable Tether(USDUT) към ANG
ƒ0.000271543
1 Unstable Tether(USDUT) към AWG
ƒ0.000271543
1 Unstable Tether(USDUT) към BBD
$0.0003034
1 Unstable Tether(USDUT) към BAM
KM0.000254856
1 Unstable Tether(USDUT) към BIF
Fr0.4487286
1 Unstable Tether(USDUT) към BND
$0.00019721
1 Unstable Tether(USDUT) към BSD
$0.0001517
1 Unstable Tether(USDUT) към JMD
$0.024372122
1 Unstable Tether(USDUT) към KHR
0.609236302
1 Unstable Tether(USDUT) към KMF
Fr0.0646242
1 Unstable Tether(USDUT) към LAK
3.297826021
1 Unstable Tether(USDUT) към LKR
රු0.046235126
1 Unstable Tether(USDUT) към MDL
L0.00256373
1 Unstable Tether(USDUT) към MGA
Ar0.68333265
1 Unstable Tether(USDUT) към MOP
P0.001215117
1 Unstable Tether(USDUT) към MVR
0.00232101
1 Unstable Tether(USDUT) към MWK
MK0.263367887
1 Unstable Tether(USDUT) към MZN
MT0.00969363
1 Unstable Tether(USDUT) към NPR
रु0.021538366
1 Unstable Tether(USDUT) към PYG
1.0758564
1 Unstable Tether(USDUT) към RWF
Fr0.2204201
1 Unstable Tether(USDUT) към SBD
$0.001248491
1 Unstable Tether(USDUT) към SCR
0.002105596
1 Unstable Tether(USDUT) към SRD
$0.00584045
1 Unstable Tether(USDUT) към SVC
$0.001327375
1 Unstable Tether(USDUT) към SZL
L0.002631995
1 Unstable Tether(USDUT) към TMT
m0.00053095
1 Unstable Tether(USDUT) към TND
د.ت0.0004455429
1 Unstable Tether(USDUT) към TTD
$0.001027009
1 Unstable Tether(USDUT) към UGX
Sh0.5285228
1 Unstable Tether(USDUT) към XAF
Fr0.0861656
1 Unstable Tether(USDUT) към XCD
$0.00040959
1 Unstable Tether(USDUT) към XOF
Fr0.0861656
1 Unstable Tether(USDUT) към XPF
Fr0.0156251
1 Unstable Tether(USDUT) към BWP
P0.002038848
1 Unstable Tether(USDUT) към BZD
$0.000304917
1 Unstable Tether(USDUT) към CVE
$0.014455493
1 Unstable Tether(USDUT) към DJF
Fr0.0270026
1 Unstable Tether(USDUT) към DOP
$0.009722453
1 Unstable Tether(USDUT) към DZD
د.ج0.019716449
1 Unstable Tether(USDUT) към FJD
$0.000342842
1 Unstable Tether(USDUT) към GNF
Fr1.3190315
1 Unstable Tether(USDUT) към GTQ
Q0.001163539
1 Unstable Tether(USDUT) към GYD
$0.031769014
1 Unstable Tether(USDUT) към ISK
kr0.0189625

Хората също питат: Други въпроси относно Unstable Tether

Колко струва Unstable Tether (USDUT) днес?
Цената в реално време на USDUT в USD е 0.0001517 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на USDUT към USD?
Текущата цена на USDUT към USD е $ 0.0001517. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Unstable Tether?
Пазарната капитализация за USDUT е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на USDUT?
Циркулиращото предлагане на USDUT е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на USDUT?
USDUT постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на USDUT?
USDUT достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на USDUT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за USDUT е $ 57.41K USD.
Ще се повиши ли USDUT тази година?
USDUT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за USDUT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:14:46 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Unstable Tether (USDUT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор USDUT-към-USD

Сума

USDUT
USDUT
USD
USD

1 USDUT = 0.0001517 USD

Търговия на USDUT

USDUT/USDT
$0.0001517
$0.0001517$0.0001517
-0.19%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,915.06
$108,915.06$108,915.06

-1.18%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,818.47
$3,818.47$3,818.47

-1.09%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03002
$0.03002$0.03002

-6.71%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.23
$185.23$185.23

-1.55%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,818.47
$3,818.47$3,818.47

-1.09%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,915.06
$108,915.06$108,915.06

-1.18%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.23
$185.23$185.23

-1.55%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4999
$2.4999$2.4999

-0.95%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,075.89
$1,075.89$1,075.89

-0.78%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000775
$0.0000775$0.0000775

+55.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09502
$0.09502$0.09502

+850.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00068
$0.00068$0.00068

+277.77%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000741
$0.000741$0.000741

+270.50%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003979
$0.000000003979$0.000000003979

+46.71%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000101
$0.00000101$0.00000101

+57.81%

OMNILABS Лого

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000007740
$0.0000000000007740$0.0000000000007740

+38.21%