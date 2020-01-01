Токеномика на unstable coin (USDUC) Открийте ключова информация за unstable coin (USDUC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за unstable coin (USDUC) $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. Официален уебсайт: https://www.usduc.org/ Бяла книга: https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975 Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump Купете USDUC сега!

Токеномика и анализ на цената за unstable coin (USDUC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за unstable coin (USDUC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.93M $ 29.93M $ 29.93M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.93M $ 29.93M $ 29.93M Рекорд за всички времена: $ 0.04103 $ 0.04103 $ 0.04103 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 Текуща цена: $ 0.02993 $ 0.02993 $ 0.02993 Научете повече за цената на unstable coin (USDUC)

Токеномика на unstable coin (USDUC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на unstable coin (USDUC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDUC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDUC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDUC, разгледайте цената в реално време на токените USDUC!

