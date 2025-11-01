Какво е StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Прогноза за цената за StablR USD (USD)

Колко ще струва StablR USD (USDR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от StablR USD (USDR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за StablR USD.

Токеномика на StablR USD (USDR)

Разбирането на токеномиката на StablR USD (USDR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените USDR сега!

Как да купя StablR USD (USDR)

USDR към местни валути

StablR USD ресурс

За по-задълбочено разбиране на StablR USD, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно StablR USD Колко струва StablR USD (USDR) днес? Цената в реално време на USDR в USD е 0.948 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на USDR към USD? $ 0.948 . Проверете Текущата цена на USDR към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на StablR USD? Пазарната капитализация за USDR е $ 8.35M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на USDR? Циркулиращото предлагане на USDR е 8.80M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на USDR? USDR постигна ATH цена от 1.02146361646693 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на USDR? USDR достигна ATL цена от 0.980782166260219 USD . Какъв е обемът на търговията на USDR? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за USDR е $ 148.44 USD . Ще се повиши ли USDR тази година? USDR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за USDR за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за StablR USD (USDR)

