БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на StablR USD днес е 0.948 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за USDR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на USDR в MEXC сега.Цената в реално време на StablR USD днес е 0.948 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за USDR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на USDR в MEXC сега.

Повече за USDR

USDRценова информация

Какво представлява USDR

Бяла книга USDR

Официален уебсайт на USDR

Токеномика на USDR

USDR ценова прогноза

USDR История

Ръководство за закупуване за USDR

Конвертор на валута USDR във фиат

USDR спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

StablR USD Лого

StablR USD цена(USDR)

1 USDR към USD - цена в реално време:

$0.948
$0.948$0.948
-5.10%1D
USD
StablR USD (USDR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:45:27 (UTC+8)

Информация за цената за StablR USD (USDR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.948
$ 0.948$ 0.948
24-часов нисък
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24-часов висок

$ 0.948
$ 0.948$ 0.948

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

-5.11%

-5.10%

-5.02%

-5.02%

Цената в реално време за StablR USD (USDR) е$ 0.948. През последните 24 часа USDR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.948 до най-висока стойност $ 1.1, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDR е $ 1.02146361646693, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.980782166260219.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDR има промяна от -5.11% за последния час, -5.10% за 24 часа и -5.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за StablR USD (USDR)

No.1193

$ 8.35M
$ 8.35M$ 8.35M

$ 148.44
$ 148.44$ 148.44

$ 8.35M
$ 8.35M$ 8.35M

8.80M
8.80M 8.80M

--
----

8,804,451.68
8,804,451.68 8,804,451.68

ETH

Текущата пазарна капитализация на StablR USD е $ 8.35M, като 24-часовият обем на търговията е $ 148.44. Циркулиращото предлагане на USDR е 8.80M, като общото предлагане е 8804451.68. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.35M.

История на цените за StablR USD (USDR) USD

Проследете промените в цените за StablR USD днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.05095-5.10%
30 дни$ -0.053-5.30%
60 дни$ -0.047-4.73%
90 дни$ -0.049-4.92%
StablR USD Промяна на цената днес

Днес USDR регистрира промяна от $ -0.05095 (-5.10%), отразяваща последната му пазарна активност.

StablR USD 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.053 (-5.30%), което показва краткосрочното представяне на токена.

StablR USD 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни USDR отбеляза промяна на $ -0.047 (-4.73%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

StablR USD 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.049 (-4.92%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на StablR USD (USDR) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за StablR USD сега.

Какво е StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите StablR USD инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете USDR наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за StablR USD в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано StablR USD купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за StablR USD (USD)

Колко ще струва StablR USD (USDR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от StablR USD (USDR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за StablR USD.

Проверете прогнозата за цената за StablR USD сега!

Токеномика на StablR USD (USDR)

Разбирането на токеномиката на StablR USD (USDR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените USDR сега!

Как да купя StablR USD (USDR)

Търсите как да купите StablR USD? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите StablR USD от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

USDR към местни валути

1 StablR USD(USDR) към VND
24,946.62
1 StablR USD(USDR) към AUD
A$1.44096
1 StablR USD(USDR) към GBP
0.72048
1 StablR USD(USDR) към EUR
0.81528
1 StablR USD(USDR) към USD
$0.948
1 StablR USD(USDR) към MYR
RM3.97212
1 StablR USD(USDR) към TRY
39.85392
1 StablR USD(USDR) към JPY
¥145.992
1 StablR USD(USDR) към ARS
ARS$1,371.91716
1 StablR USD(USDR) към RUB
76.5984
1 StablR USD(USDR) към INR
84.17292
1 StablR USD(USDR) към IDR
Rp15,799.99368
1 StablR USD(USDR) към PHP
55.6476
1 StablR USD(USDR) към EGP
￡E.44.78352
1 StablR USD(USDR) към BRL
R$5.09076
1 StablR USD(USDR) към CAD
C$1.3272
1 StablR USD(USDR) към BDT
115.95936
1 StablR USD(USDR) към NGN
1,371.91716
1 StablR USD(USDR) към COP
$3,660.228
1 StablR USD(USDR) към ZAR
R.16.41936
1 StablR USD(USDR) към UAH
39.7686
1 StablR USD(USDR) към TZS
T.Sh.2,334.9714
1 StablR USD(USDR) към VES
Bs209.508
1 StablR USD(USDR) към CLP
$893.016
1 StablR USD(USDR) към PKR
Rs266.28372
1 StablR USD(USDR) към KZT
502.38312
1 StablR USD(USDR) към THB
฿30.68676
1 StablR USD(USDR) към TWD
NT$29.16048
1 StablR USD(USDR) към AED
د.إ3.47916
1 StablR USD(USDR) към CHF
Fr0.7584
1 StablR USD(USDR) към HKD
HK$7.36596
1 StablR USD(USDR) към AMD
֏362.7996
1 StablR USD(USDR) към MAD
.د.م8.769
1 StablR USD(USDR) към MXN
$17.5854
1 StablR USD(USDR) към SAR
ريال3.555
1 StablR USD(USDR) към ETB
Br146.20056
1 StablR USD(USDR) към KES
KSh122.47212
1 StablR USD(USDR) към JOD
د.أ0.672132
1 StablR USD(USDR) към PLN
3.49812
1 StablR USD(USDR) към RON
лв4.1712
1 StablR USD(USDR) към SEK
kr8.99652
1 StablR USD(USDR) към BGN
лв1.60212
1 StablR USD(USDR) към HUF
Ft318.75552
1 StablR USD(USDR) към CZK
19.99332
1 StablR USD(USDR) към KWD
د.ك0.290088
1 StablR USD(USDR) към ILS
3.081
1 StablR USD(USDR) към BOB
Bs6.55068
1 StablR USD(USDR) към AZN
1.6116
1 StablR USD(USDR) към TJS
SM8.73108
1 StablR USD(USDR) към GEL
2.56908
1 StablR USD(USDR) към AOA
Kz868.92732
1 StablR USD(USDR) към BHD
.د.ب0.356448
1 StablR USD(USDR) към BMD
$0.948
1 StablR USD(USDR) към DKK
kr6.13356
1 StablR USD(USDR) към HNL
L24.95136
1 StablR USD(USDR) към MUR
43.36152
1 StablR USD(USDR) към NAD
$16.38144
1 StablR USD(USDR) към NOK
kr9.59376
1 StablR USD(USDR) към NZD
$1.64952
1 StablR USD(USDR) към PAB
B/.0.948
1 StablR USD(USDR) към PGK
K3.99108
1 StablR USD(USDR) към QAR
ر.ق3.45072
1 StablR USD(USDR) към RSD
дин.96.3168
1 StablR USD(USDR) към UZS
soʻm11,421.68412
1 StablR USD(USDR) към ALL
L79.45188
1 StablR USD(USDR) към ANG
ƒ1.69692
1 StablR USD(USDR) към AWG
ƒ1.69692
1 StablR USD(USDR) към BBD
$1.896
1 StablR USD(USDR) към BAM
KM1.59264
1 StablR USD(USDR) към BIF
Fr2,804.184
1 StablR USD(USDR) към BND
$1.2324
1 StablR USD(USDR) към BSD
$0.948
1 StablR USD(USDR) към JMD
$152.30568
1 StablR USD(USDR) към KHR
3,807.22488
1 StablR USD(USDR) към KMF
Fr403.848
1 StablR USD(USDR) към LAK
20,608.69524
1 StablR USD(USDR) към LKR
රු288.93144
1 StablR USD(USDR) към MDL
L16.0212
1 StablR USD(USDR) към MGA
Ar4,270.266
1 StablR USD(USDR) към MOP
P7.59348
1 StablR USD(USDR) към MVR
14.5044
1 StablR USD(USDR) към MWK
MK1,645.83228
1 StablR USD(USDR) към MZN
MT60.5772
1 StablR USD(USDR) към NPR
रु134.59704
1 StablR USD(USDR) към PYG
6,723.216
1 StablR USD(USDR) към RWF
Fr1,377.444
1 StablR USD(USDR) към SBD
$7.80204
1 StablR USD(USDR) към SCR
13.24356
1 StablR USD(USDR) към SRD
$36.498
1 StablR USD(USDR) към SVC
$8.295
1 StablR USD(USDR) към SZL
L16.4478
1 StablR USD(USDR) към TMT
m3.318
1 StablR USD(USDR) към TND
د.ت2.784276
1 StablR USD(USDR) към TTD
$6.41796
1 StablR USD(USDR) към UGX
Sh3,302.832
1 StablR USD(USDR) към XAF
Fr538.464
1 StablR USD(USDR) към XCD
$2.5596
1 StablR USD(USDR) към XOF
Fr538.464
1 StablR USD(USDR) към XPF
Fr97.644
1 StablR USD(USDR) към BWP
P12.74112
1 StablR USD(USDR) към BZD
$1.90548
1 StablR USD(USDR) към CVE
$90.33492
1 StablR USD(USDR) към DJF
Fr168.744
1 StablR USD(USDR) към DOP
$60.75732
1 StablR USD(USDR) към DZD
د.ج123.1926
1 StablR USD(USDR) към FJD
$2.14248
1 StablR USD(USDR) към GNF
Fr8,242.86
1 StablR USD(USDR) към GTQ
Q7.27116
1 StablR USD(USDR) към GYD
$198.53016
1 StablR USD(USDR) към ISK
kr118.5

StablR USD ресурс

За по-задълбочено разбиране на StablR USD, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на StablR USD
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно StablR USD

Колко струва StablR USD (USDR) днес?
Цената в реално време на USDR в USD е 0.948 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на USDR към USD?
Текущата цена на USDR към USD е $ 0.948. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на StablR USD?
Пазарната капитализация за USDR е $ 8.35M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на USDR?
Циркулиращото предлагане на USDR е 8.80M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на USDR?
USDR постигна ATH цена от 1.02146361646693 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на USDR?
USDR достигна ATL цена от 0.980782166260219 USD.
Какъв е обемът на търговията на USDR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за USDR е $ 148.44 USD.
Ще се повиши ли USDR тази година?
USDR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за USDR за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:45:27 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за StablR USD (USDR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор USDR-към-USD

Сума

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 0.948 USD

Търговия на USDR

USDR/USDC
$0.9902
$0.9902$0.9902
-0.88%
USDR/USDT
$0.948
$0.948$0.948
-5.10%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,637.01
$109,637.01$109,637.01

-0.53%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,847.23
$3,847.23$3,847.23

-0.35%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03308
$0.03308$0.03308

+2.79%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.18
$186.18$186.18

-1.05%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,847.23
$3,847.23$3,847.23

-0.35%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,637.01
$109,637.01$109,637.01

-0.53%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.18
$186.18$186.18

-1.05%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5125
$2.5125$2.5125

-0.45%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,080.50
$1,080.50$1,080.50

-0.35%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000768
$0.0000768$0.0000768

+53.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09220
$0.09220$0.09220

+822.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00070
$0.00070$0.00070

+288.88%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000567
$0.000567$0.000567

+183.50%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004700
$0.000000004700$0.000000004700

+73.30%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000107
$0.00000107$0.00000107

+67.18%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0032
$0.0032$0.0032

+28.00%