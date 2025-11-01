БорсаDEX+
Цената в реално време на Falcon Finance днес е 0.9952 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за USDF към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на USDF в MEXC сега.

Falcon Finance Лого

Falcon Finance цена(USDF)

1 USDF към USD - цена в реално време:

USD
Falcon Finance (USDF) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:14:39 (UTC+8)

Информация за цената за Falcon Finance (USDF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
Цената в реално време за Falcon Finance (USDF) е$ 0.9952. През последните 24 часа USDF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.9951 до най-висока стойност $ 0.9985, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDF е $ 1.0243014891348232, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.909369011278203.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDF има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и -0.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Falcon Finance (USDF)

No.202

$ 2.01B
ETH

Текущата пазарна капитализация на Falcon Finance е $ 2.01B, като 24-часовият обем на търговията е $ 20.46K. Циркулиращото предлагане на USDF е 2.02B, като общото предлагане е 2016589598.3919194. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.01B.

История на цените за Falcon Finance (USDF) USD

Проследете промените в цените за Falcon Finance днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.0012-0.13%
60 дни$ +0.0119+1.21%
90 дни$ -0.0031-0.32%
Falcon Finance Промяна на цената днес

Днес USDF регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Falcon Finance 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0012 (-0.13%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Falcon Finance 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни USDF отбеляза промяна на $ +0.0119 (+1.21%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Falcon Finance 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0031 (-0.32%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Falcon Finance (USDF) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Falcon Finance сега.

Какво е Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Falcon Finance инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете USDF наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Falcon Finance в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Falcon Finance купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Falcon Finance (USD)

Колко ще струва Falcon Finance (USDF) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Falcon Finance (USDF) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Falcon Finance.

Проверете прогнозата за цената за Falcon Finance сега!

Токеномика на Falcon Finance (USDF)

Разбирането на токеномиката на Falcon Finance (USDF) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените USDF сега!

Как да купя Falcon Finance (USDF)

Търсите как да купите Falcon Finance? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Falcon Finance от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

USDF към местни валути

Falcon Finance ресурс

За по-задълбочено разбиране на Falcon Finance, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Falcon Finance
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Falcon Finance

Колко струва Falcon Finance (USDF) днес?
Цената в реално време на USDF в USD е 0.9952 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на USDF към USD?
Текущата цена на USDF към USD е $ 0.9952. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Falcon Finance?
Пазарната капитализация за USDF е $ 2.01B USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на USDF?
Циркулиращото предлагане на USDF е 2.02B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на USDF?
USDF постигна ATH цена от 1.0243014891348232 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на USDF?
USDF достигна ATL цена от 0.909369011278203 USD.
Какъв е обемът на търговията на USDF?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за USDF е $ 20.46K USD.
Ще се повиши ли USDF тази година?
USDF може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за USDF за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:14:39 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Falcon Finance (USDF)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

