Токеномика на Ethena USDe (USDE) Открийте ключова информация за Ethena USDe (USDE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ethena USDe (USDE) Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi. Официален уебсайт: https://www.ethena.fi/ Бяла книга: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 Купете USDE сега!

Токеномика и анализ на цената за Ethena USDe (USDE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ethena USDe (USDE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.79B $ 9.79B $ 9.79B Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 9.79B $ 9.79B $ 9.79B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 Текуща цена: $ 1.0002 $ 1.0002 $ 1.0002 Научете повече за цената на Ethena USDe (USDE)

Токеномика на Ethena USDe (USDE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ethena USDe (USDE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDE, разгледайте цената в реално време на токените USDE!

Как да купя USDE Интересувате се да добавите Ethena USDe (USDE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на USDE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате USDE в MEXC сега!

История на цените на Ethena USDe (USDE) Анализирането на историята на цените на USDE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на USDE сега!

Прогноза за цената за USDE Искате ли да знаете какъв път може да поеме USDE? Нашата страница за прогноза за цената USDE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USDE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!