Токеномика на Decentralized USD (USDD) Открийте ключова информация за Decentralized USD (USDD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Decentralized USD (USDD) USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system. Официален уебсайт: https://usdd.io/ Бяла книга: https://usdd.network/USDD-en.pdf Изследовател на блокове: https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz Купете USDD сега!

Токеномика и анализ на цената за Decentralized USD (USDD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Decentralized USD (USDD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 528.10M $ 528.10M $ 528.10M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 527.89M $ 527.89M $ 527.89M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.0477 $ 1.0477 $ 1.0477 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 Текуща цена: $ 1.0004 $ 1.0004 $ 1.0004 Научете повече за цената на Decentralized USD (USDD)

Токеномика на Decentralized USD (USDD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Decentralized USD (USDD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDD, разгледайте цената в реално време на токените USDD!

История на цените на Decentralized USD (USDD) Анализирането на историята на цените на USDD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на USDD сега!

Прогноза за цената за USDD Искате ли да знаете какъв път може да поеме USDD? Нашата страница за прогноза за цената USDD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USDD сега!

