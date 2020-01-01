Токеномика на USD1 (USD1) Открийте ключова информация за USD1 (USD1), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за USD1 (USD1) USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future. Официален уебсайт: https://www.worldlibertyfinancial.com/ Бяла книга: https://www.worldlibertyfinancial.com Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d Купете USD1 сега!

Токеномика и анализ на цената за USD1 (USD1) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за USD1 (USD1), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.17B $ 2.17B $ 2.17B Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2.17B $ 2.17B $ 2.17B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.0088 $ 1.0088 $ 1.0088 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 $ 0.990972014891515 Текуща цена: $ 1 $ 1 $ 1 Научете повече за цената на USD1 (USD1)

Токеномика на USD1 (USD1): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на USD1 (USD1) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USD1 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USD1 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USD1, разгледайте цената в реално време на токените USD1!

Как да купя USD1 Интересувате се да добавите USD1 (USD1) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на USD1, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате USD1 в MEXC сега!

История на цените на USD1 (USD1) Анализирането на историята на цените на USD1 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на USD1 сега!

Прогноза за цената за USD1 Искате ли да знаете какъв път може да поеме USD1? Нашата страница за прогноза за цената USD1 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените USD1 сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!