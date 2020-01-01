Токеномика на UpRock (UPT) Открийте ключова информация за UpRock (UPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за UpRock (UPT) UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training. Официален уебсайт: https://uprock.com/ Бяла книга: https://docs.uprock.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/UPTx1d24aBWuRgwxVnFmX4gNraj3QGFzL3QqBgxtWQG Купете UPT сега!

Токеномика и анализ на цената за UpRock (UPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UpRock (UPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M Рекорд за всички времена: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.008198064489585807 $ 0.008198064489585807 $ 0.008198064489585807 Текуща цена: $ 0.00846 $ 0.00846 $ 0.00846 Научете повече за цената на UpRock (UPT)

Токеномика на UpRock (UPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UpRock (UPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UPT, разгледайте цената в реално време на токените UPT!

Как да купя UPT Интересувате се да добавите UpRock (UPT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на UPT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате UPT в MEXC сега!

История на цените на UpRock (UPT) Анализирането на историята на цените на UPT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на UPT сега!

Прогноза за цената за UPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме UPT? Нашата страница за прогноза за цената UPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UPT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!