Информация за UpOnly (UPO) UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. Официален уебсайт: https://uponly.com/ Бяла книга: https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96 Купете UPO сега!

Пазарна капитализация: $ 1.03M
Общо предлагане: --
Циркулиращо предлагане: $ 113.79M
FDV (оценка при пълна реализация): --
Рекорд за всички времена: $ 0.23
Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004031877941935659
Текуща цена: $ 0.00904

Токеномика на UpOnly (UPO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UpOnly (UPO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UPO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UPO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UPO, разгледайте цената в реално време на токените UPO!

