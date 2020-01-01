Токеномика на UPCX (UPC) Открийте ключова информация за UPCX (UPC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security. Официален уебсайт: https://upcx.io/ Бяла книга: https://upcx.io/whitepaper/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE

Токеномика и анализ на цената за UPCX (UPC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UPCX (UPC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 315.75M Общо предлагане: $ 780.00M Циркулиращо предлагане: $ 93.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.64B Рекорд за всички времена: $ 5.8 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.0490959955718784 Текуща цена: $ 3.385

Токеномика на UPCX (UPC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UPCX (UPC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UPC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UPC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

История на цените на UPCX (UPC) Анализирането на историята на цените на UPC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за UPC Искате ли да знаете какъв път може да поеме UPC? Нашата страница за прогноза за цената UPC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

