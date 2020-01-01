Токеномика на Lunos (UNO) Открийте ключова информация за Lunos (UNO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lunos (UNO) Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. Официален уебсайт: https://lunos.xyz/ Бяла книга: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 Купете UNO сега!

Токеномика и анализ на цената за Lunos (UNO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lunos (UNO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 305.69K $ 305.69K $ 305.69K Общо предлагане: $ 384.65M $ 384.65M $ 384.65M Циркулиращо предлагане: $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Рекорд за всички времена: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 Текуща цена: $ 0.00274 $ 0.00274 $ 0.00274 Научете повече за цената на Lunos (UNO)

Токеномика на Lunos (UNO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lunos (UNO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UNO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UNO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UNO, разгледайте цената в реално време на токените UNO!

Как да купя UNO Интересувате се да добавите Lunos (UNO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на UNO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате UNO в MEXC сега!

История на цените на Lunos (UNO) Анализирането на историята на цените на UNO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на UNO сега!

Прогноза за цената за UNO Искате ли да знаете какъв път може да поеме UNO? Нашата страница за прогноза за цената UNO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UNO сега!

