Информация за Unifi Protocol DAO (UNFI) Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. Официален уебсайт: https://www.unifiprotocol.com/ Бяла книга: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Изследовател на блокове: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B Купете UNFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Unifi Protocol DAO (UNFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Unifi Protocol DAO (UNFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Рекорд за всички времена: $ 44.0355 $ 44.0355 $ 44.0355 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 Текуща цена: $ 0.2149 $ 0.2149 $ 0.2149 Научете повече за цената на Unifi Protocol DAO (UNFI)

Токеномика на Unifi Protocol DAO (UNFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Unifi Protocol DAO (UNFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UNFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UNFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UNFI, разгледайте цената в реално време на токените UNFI!

История на цените на Unifi Protocol DAO (UNFI) Анализирането на историята на цените на UNFI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на UNFI сега!

Прогноза за цената за UNFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме UNFI? Нашата страница за прогноза за цената UNFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UNFI сега!

