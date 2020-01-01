Токеномика на UMA (UMA) Открийте ключова информация за UMA (UMA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за UMA (UMA) Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset. Официален уебсайт: https://umaproject.org/ Бяла книга: https://github.com/UMAprotocol/whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828 Купете UMA сега!

Токеномика и анализ на цената за UMA (UMA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UMA (UMA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 112.61M $ 112.61M $ 112.61M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 88.94M $ 88.94M $ 88.94M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 43.226 $ 43.226 $ 43.226 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 Текуща цена: $ 1.2661 $ 1.2661 $ 1.2661 Научете повече за цената на UMA (UMA)

Токеномика на UMA (UMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UMA (UMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UMA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UMA, разгледайте цената в реално време на токените UMA!

