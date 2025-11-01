БорсаDEX+
Цената в реално време на Ulalo HealthPassport днес е 0.003037 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ULA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ULA в MEXC сега.

Повече за ULA

ULAценова информация

Какво представлява ULA

Бяла книга ULA

Официален уебсайт на ULA

Токеномика на ULA

ULA ценова прогноза

ULA История

Ръководство за закупуване за ULA

Конвертор на валута ULA във фиат

ULA спот

Ulalo HealthPassport Лого

Ulalo HealthPassport цена(ULA)

1 ULA към USD - цена в реално време:

Ulalo HealthPassport (ULA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:45:35 (UTC+8)

Информация за цената за Ulalo HealthPassport (ULA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
Цената в реално време за Ulalo HealthPassport (ULA) е$ 0.003037. През последните 24 часа ULA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.002946 до най-висока стойност $ 0.003091, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ULA е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ULA има промяна от -0.59% за последния час, -0.84% за 24 часа и -1.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ulalo HealthPassport (ULA)

Текущата пазарна капитализация на Ulalo HealthPassport е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 87.74K. Циркулиращото предлагане на ULA е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.04M.

История на цените за Ulalo HealthPassport (ULA) USD

Проследете промените в цените за Ulalo HealthPassport днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00002573-0.84%
30 дни$ -0.000513-14.46%
60 дни$ -0.000673-18.15%
90 дни$ -0.001603-34.55%
Ulalo HealthPassport Промяна на цената днес

Днес ULA регистрира промяна от $ -0.00002573 (-0.84%), отразяваща последната му пазарна активност.

Ulalo HealthPassport 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.000513 (-14.46%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Ulalo HealthPassport 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ULA отбеляза промяна на $ -0.000673 (-18.15%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Ulalo HealthPassport 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.001603 (-34.55%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Ulalo HealthPassport (ULA) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Ulalo HealthPassport сега.

Какво е Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Ulalo HealthPassport инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ULA наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Ulalo HealthPassport в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Ulalo HealthPassport купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Ulalo HealthPassport (USD)

Колко ще струва Ulalo HealthPassport (ULA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Ulalo HealthPassport (ULA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Ulalo HealthPassport.

Проверете прогнозата за цената за Ulalo HealthPassport сега!

Токеномика на Ulalo HealthPassport (ULA)

Разбирането на токеномиката на Ulalo HealthPassport (ULA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ULA сега!

Как да купя Ulalo HealthPassport (ULA)

Търсите как да купите Ulalo HealthPassport? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Ulalo HealthPassport от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ULA към местни валути

1 Ulalo HealthPassport(ULA) към VND
79.918655
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към AUD
A$0.00461624
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към GBP
0.00230812
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към EUR
0.00261182
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към USD
$0.003037
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към MYR
RM0.01272503
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към TRY
0.12770585
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към JPY
¥0.467698
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към ARS
ARS$4.39505529
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към RUB
0.2453896
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към INR
0.26965523
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към IDR
Rp50.61664642
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към PHP
0.17824153
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към EGP
￡E.0.14346788
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BRL
R$0.01630869
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към CAD
C$0.0042518
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BDT
0.37148584
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към NGN
4.39505529
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към COP
$11.725857
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към ZAR
R.0.05266158
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към UAH
0.12740215
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към TZS
T.Sh.7.48028285
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към VES
Bs0.671177
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към CLP
$2.860854
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към PKR
Rs0.85306293
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към KZT
1.60942778
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към THB
฿0.0983988
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към TWD
NT$0.09344849
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към AED
د.إ0.01114579
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към CHF
Fr0.0024296
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към HKD
HK$0.02359749
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към AMD
֏1.1622599
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към MAD
.د.م0.02809225
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към MXN
$0.05642746
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към SAR
ريال0.01138875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към ETB
Br0.46836614
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към KES
KSh0.39235003
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към JOD
د.أ0.002153233
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към PLN
0.01120653
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към RON
лв0.01339317
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към SEK
kr0.0288515
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BGN
лв0.00513253
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към HUF
Ft1.02152532
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към CZK
0.06411107
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към KWD
د.ك0.000929322
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към ILS
0.00987025
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BOB
Bs0.02098567
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към AZN
0.0051629
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към TJS
SM0.02797077
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към GEL
0.00823027
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към AOA
Kz2.78368383
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BHD
.د.ب0.001141912
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BMD
$0.003037
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към DKK
kr0.01964939
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към HNL
L0.07993384
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към MUR
0.13891238
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към NAD
$0.05247936
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към NOK
kr0.03073444
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към NZD
$0.00528438
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към PAB
B/.0.003037
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към PGK
K0.01278577
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към QAR
ر.ق0.01105468
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към RSD
дин.0.30880216
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към UZS
soʻm36.59035303
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към ALL
L0.25453097
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към ANG
ƒ0.00543623
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към AWG
ƒ0.00543623
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BBD
$0.006074
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BAM
KM0.00510216
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BIF
Fr8.983446
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BND
$0.0039481
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BSD
$0.003037
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към JMD
$0.48792442
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към KHR
12.19677422
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към KMF
Fr1.293762
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към LAK
66.02173781
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към LKR
රු0.92561686
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към MDL
L0.0513253
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към MGA
Ar13.6801665
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към MOP
P0.02432637
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към MVR
0.0464661
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към MWK
MK5.27256607
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към MZN
MT0.1940643
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към NPR
रु0.43119326
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към PYG
21.538404
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към RWF
Fr4.412761
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към SBD
$0.02499451
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към SCR
0.04215356
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към SRD
$0.1169245
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към SVC
$0.02657375
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към SZL
L0.05269195
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към TMT
m0.0106295
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към TND
د.ت0.008919669
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към TTD
$0.02056049
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към UGX
Sh10.580908
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към XAF
Fr1.728053
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към XCD
$0.0081999
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към XOF
Fr1.728053
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към XPF
Fr0.312811
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BWP
P0.04081728
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към BZD
$0.00610437
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към CVE
$0.29000313
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към DJF
Fr0.537549
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към DOP
$0.19464133
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към DZD
د.ج0.39471889
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към FJD
$0.00686362
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към GNF
Fr26.406715
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към GTQ
Q0.02329379
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към GYD
$0.63600854
1 Ulalo HealthPassport(ULA) към ISK
kr0.379625

Ulalo HealthPassport ресурс

За по-задълбочено разбиране на Ulalo HealthPassport, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Ulalo HealthPassport
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Ulalo HealthPassport

Колко струва Ulalo HealthPassport (ULA) днес?
Цената в реално време на ULA в USD е 0.003037 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ULA към USD?
Текущата цена на ULA към USD е $ 0.003037. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Ulalo HealthPassport?
Пазарната капитализация за ULA е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ULA?
Циркулиращото предлагане на ULA е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ULA?
ULA постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ULA?
ULA достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на ULA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ULA е $ 87.74K USD.
Ще се повиши ли ULA тази година?
ULA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ULA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:45:35 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Ulalo HealthPassport (ULA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

