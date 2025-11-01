Какво е Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Прогноза за цената за Ulalo HealthPassport (USD)

Токеномика на Ulalo HealthPassport (ULA)

Разбирането на токеномиката на Ulalo HealthPassport (ULA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ULA сега!

Ulalo HealthPassport ресурс

За по-задълбочено разбиране на Ulalo HealthPassport, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Ulalo HealthPassport Колко струва Ulalo HealthPassport (ULA) днес? Цената в реално време на ULA в USD е 0.003037 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на ULA към USD? $ 0.003037 . Проверете Текущата цена на ULA към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Ulalo HealthPassport? Пазарната капитализация за ULA е -- USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на ULA? Циркулиращото предлагане на ULA е -- USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ULA? ULA постигна ATH цена от -- USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ULA? ULA достигна ATL цена от -- USD . Какъв е обемът на търговията на ULA? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ULA е $ 87.74K USD . Ще се повиши ли ULA тази година? ULA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ULA за по-задълбочен анализ.

