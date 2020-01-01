Токеномика на Unicorn Fart Dust (UFD) Открийте ключова информация за Unicorn Fart Dust (UFD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Unicorn Fart Dust (UFD) Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain. Официален уебсайт: https://unicornfartdust.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump Купете UFD сега!

Токеномика и анализ на цената за Unicorn Fart Dust (UFD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Unicorn Fart Dust (UFD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 41.21M $ 41.21M $ 41.21M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 41.21M $ 41.21M $ 41.21M Рекорд за всички времена: $ 0.43094 $ 0.43094 $ 0.43094 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 Текуща цена: $ 0.04121 $ 0.04121 $ 0.04121 Научете повече за цената на Unicorn Fart Dust (UFD)

Токеномика на Unicorn Fart Dust (UFD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Unicorn Fart Dust (UFD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UFD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UFD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UFD, разгледайте цената в реално време на токените UFD!

Как да купя UFD Интересувате се да добавите Unicorn Fart Dust (UFD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на UFD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате UFD в MEXC сега!

История на цените на Unicorn Fart Dust (UFD) Анализирането на историята на цените на UFD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на UFD сега!

Прогноза за цената за UFD Искате ли да знаете какъв път може да поеме UFD? Нашата страница за прогноза за цената UFD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UFD сега!

