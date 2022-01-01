Токеномика на Undeads Games (UDS) Открийте ключова информация за Undeads Games (UDS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Undeads Games (UDS) Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space. Официален уебсайт: https://undeads.com Бяла книга: https://undeads.gitbook.io Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x712bd4Beb54C6B958267d9dB0259abdBb0BFF606 Купете UDS сега!

Токеномика и анализ на цената за Undeads Games (UDS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Undeads Games (UDS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 52.13M $ 52.13M $ 52.13M Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 45.80M $ 45.80M $ 45.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 284.58M $ 284.58M $ 284.58M Рекорд за всички времена: $ 3.4499 $ 3.4499 $ 3.4499 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 Текуща цена: $ 1.1383 $ 1.1383 $ 1.1383 Научете повече за цената на Undeads Games (UDS)

Токеномика на Undeads Games (UDS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Undeads Games (UDS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UDS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UDS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UDS, разгледайте цената в реално време на токените UDS!

Как да купя UDS Интересувате се да добавите Undeads Games (UDS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на UDS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате UDS в MEXC сега!

История на цените на Undeads Games (UDS) Анализирането на историята на цените на UDS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на UDS сега!

Прогноза за цената за UDS Искате ли да знаете какъв път може да поеме UDS? Нашата страница за прогноза за цената UDS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UDS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!