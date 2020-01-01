Токеномика на UBXS Token (UBXS) Открийте ключова информация за UBXS Token (UBXS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за UBXS Token (UBXS) UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. Официален уебсайт: https://bixos.io/ Бяла книга: https://docs.bixos.io/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances Купете UBXS сега!

Токеномика и анализ на цената за UBXS Token (UBXS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UBXS Token (UBXS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 840.18K $ 840.18K $ 840.18K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.65467 $ 0.65467 $ 0.65467 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 Текуща цена: $ 0.0147 $ 0.0147 $ 0.0147 Научете повече за цената на UBXS Token (UBXS)

Токеномика на UBXS Token (UBXS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UBXS Token (UBXS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UBXS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UBXS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UBXS, разгледайте цената в реално време на токените UBXS!

История на цените на UBXS Token (UBXS) Анализирането на историята на цените на UBXS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на UBXS сега!

Прогноза за цената за UBXS Искате ли да знаете какъв път може да поеме UBXS? Нашата страница за прогноза за цената UBXS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UBXS сега!

