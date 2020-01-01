Токеномика на UBU (UBU) Открийте ключова информация за UBU (UBU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за UBU (UBU) Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment. Официален уебсайт: https://www.playubu.ai/ Бяла книга: https://litepaper.africarare.io/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x78445485A8d5b3BE765e3027bc336e3c272a23c9 Купете UBU сега!

Токеномика и анализ на цената за UBU (UBU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UBU (UBU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.27M $ 16.27M $ 16.27M Рекорд за всички времена: $ 0.14084 $ 0.14084 $ 0.14084 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.016250797839913646 $ 0.016250797839913646 $ 0.016250797839913646 Текуща цена: $ 0.01627 $ 0.01627 $ 0.01627 Научете повече за цената на UBU (UBU)

Токеномика на UBU (UBU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UBU (UBU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UBU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UBU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UBU, разгледайте цената в реално време на токените UBU!

Как да купя UBU Интересувате се да добавите UBU (UBU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на UBU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате UBU в MEXC сега!

История на цените на UBU (UBU) Анализирането на историята на цените на UBU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на UBU сега!

Прогноза за цената за UBU Искате ли да знаете какъв път може да поеме UBU? Нашата страница за прогноза за цената UBU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UBU сега!

