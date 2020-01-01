Токеномика на Silent Notary (UBSN) Открийте ключова информация за Silent Notary (UBSN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties. Официален уебсайт: https://silentnotary.com/ Бяла книга: https://silentnotary.com/wp.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x86EFc496DcA70bcFD92D19194290e8457a375773

Токеномика и анализ на цената за Silent Notary (UBSN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Silent Notary (UBSN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 186.46B $ 186.46B $ 186.46B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 551.93K $ 551.93K $ 551.93K Рекорд за всички времена: $ 0.000402 $ 0.000402 $ 0.000402 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00000296 $ 0.00000296 $ 0.00000296 Научете повече за цената на Silent Notary (UBSN)

Токеномика на Silent Notary (UBSN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Silent Notary (UBSN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UBSN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UBSN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UBSN, разгледайте цената в реално време на токените UBSN!

Интересувате се да добавите Silent Notary (UBSN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на UBSN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Silent Notary (UBSN) Анализирането на историята на цените на UBSN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на UBSN сега!

Прогноза за цената за UBSN Искате ли да знаете какъв път може да поеме UBSN? Нашата страница за прогноза за цената UBSN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UBSN сега!

