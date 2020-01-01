Токеномика на U2U Network (U2U) Открийте ключова информация за U2U Network (U2U), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за U2U Network (U2U) U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation. Официален уебсайт: https://u2u.xyz/ Бяла книга: https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/ Изследовател на блокове: https://u2uscan.xyz/ Купете U2U сега!

Токеномика и анализ на цената за U2U Network (U2U) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за U2U Network (U2U), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.55M Общо предлагане: $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.53B FDV (оценка при пълна реализация): $ 69.13M Рекорд за всички времена: $ 0.032 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003663940949886323 Текуща цена: $ 0.006913 Научете повече за цената на U2U Network (U2U)

Токеномика на U2U Network (U2U): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на U2U Network (U2U) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой U2U токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой U2U токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на U2U, разгледайте цената в реално време на токените U2U!

Как да купя U2U Интересувате се да добавите U2U Network (U2U) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на U2U, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате U2U в MEXC сега!

История на цените на U2U Network (U2U) Анализирането на историята на цените на U2U помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на U2U сега!

Прогноза за цената за U2U Искате ли да знаете какъв път може да поеме U2U? Нашата страница за прогноза за цената U2U съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените U2U сега!

