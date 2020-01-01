Токеномика на Bounty Temple (TYT) Открийте ключова информация за Bounty Temple (TYT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bounty Temple (TYT) Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market. Официален уебсайт: https://bountytemple.com/ Бяла книга: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82 Купете TYT сега!

Токеномика и анализ на цената за Bounty Temple (TYT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bounty Temple (TYT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3 $ 3 $ 3 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001179766675673342 $ 0.001179766675673342 $ 0.001179766675673342 Текуща цена: $ 0.002636 $ 0.002636 $ 0.002636 Научете повече за цената на Bounty Temple (TYT)

Токеномика на Bounty Temple (TYT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bounty Temple (TYT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TYT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TYT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TYT, разгледайте цената в реално време на токените TYT!

История на цените на Bounty Temple (TYT) Анализирането на историята на цените на TYT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TYT сега!

Прогноза за цената за TYT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TYT? Нашата страница за прогноза за цената TYT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TYT сега!

