Blue Chip Blitz
Цената в реално време на TXC днес е 5.338 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TXC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TXC в MEXC сега.

Повече за TXC

TXCценова информация

Какво представлява TXC

Бяла книга TXC

Официален уебсайт на TXC

Токеномика на TXC

TXC ценова прогноза

TXC История

Ръководство за закупуване за TXC

Конвертор на валута TXC във фиат

TXC спот

TXC цена(TXC)

1 TXC към USD - цена в реално време:

$5.338
+0.03%1D
USD
TXC (TXC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:13:45 (UTC+8)

Информация за цената за TXC (TXC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 5.29
24-часов нисък
$ 5.347
24-часов висок

$ 5.29
$ 5.347
--
--
+0.03%

+0.03%

+0.52%

+0.52%

Цената в реално време за TXC (TXC) е$ 5.338. През последните 24 часа TXC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 5.29 до най-висока стойност $ 5.347, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TXC е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TXC има промяна от +0.03% за последния час, +0.03% за 24 часа и +0.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TXC (TXC)

--
$ 55.50K
$ 55.50K$ 55.50K

$ 1.89B
$ 1.89B$ 1.89B

--
353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Текущата пазарна капитализация на TXC е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 55.50K. Циркулиращото предлагане на TXC е --, като общото предлагане е 353396296. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.89B.

История на цените за TXC (TXC) USD

Проследете промените в цените за TXC днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0016+0.03%
30 дни$ +3.338+166.90%
60 дни$ +3.338+166.90%
90 дни$ +3.338+166.90%
TXC Промяна на цената днес

Днес TXC регистрира промяна от $ +0.0016 (+0.03%), отразяваща последната му пазарна активност.

TXC 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +3.338 (+166.90%), което показва краткосрочното представяне на токена.

TXC 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TXC отбеляза промяна на $ +3.338 (+166.90%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

TXC 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +3.338 (+166.90%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на TXC (TXC) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за TXC сега.

Какво е TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите TXC инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TXC наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за TXC в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано TXC купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за TXC (USD)

Колко ще струва TXC (TXC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от TXC (TXC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за TXC.

Проверете прогнозата за цената за TXC сега!

Токеномика на TXC (TXC)

Разбирането на токеномиката на TXC (TXC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TXC сега!

Как да купя TXC (TXC)

Търсите как да купите TXC? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите TXC от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TXC към местни валути

1 TXC(TXC) към VND
140,469.47
1 TXC(TXC) към AUD
A$8.11376
1 TXC(TXC) към GBP
4.05688
1 TXC(TXC) към EUR
4.59068
1 TXC(TXC) към USD
$5.338
1 TXC(TXC) към MYR
RM22.36622
1 TXC(TXC) към TRY
224.4629
1 TXC(TXC) към JPY
¥822.052
1 TXC(TXC) към ARS
ARS$7,736.20326
1 TXC(TXC) към RUB
431.3104
1 TXC(TXC) към INR
474.0144
1 TXC(TXC) към IDR
Rp88,966.63108
1 TXC(TXC) към PHP
313.39398
1 TXC(TXC) към EGP
￡E.252.11374
1 TXC(TXC) към BRL
R$28.66506
1 TXC(TXC) към CAD
C$7.4732
1 TXC(TXC) към BDT
652.94416
1 TXC(TXC) към NGN
7,724.99346
1 TXC(TXC) към COP
$20,610.018
1 TXC(TXC) към ZAR
R.92.50754
1 TXC(TXC) към UAH
223.9291
1 TXC(TXC) към TZS
T.Sh.13,147.7609
1 TXC(TXC) към VES
Bs1,179.698
1 TXC(TXC) към CLP
$5,028.396
1 TXC(TXC) към PKR
Rs1,499.39082
1 TXC(TXC) към KZT
2,828.81972
1 TXC(TXC) към THB
฿173.00458
1 TXC(TXC) към TWD
NT$164.19688
1 TXC(TXC) към AED
د.إ19.59046
1 TXC(TXC) към CHF
Fr4.2704
1 TXC(TXC) към HKD
HK$41.47626
1 TXC(TXC) към AMD
֏2,042.8526
1 TXC(TXC) към MAD
.د.م49.3765
1 TXC(TXC) към MXN
$99.07328
1 TXC(TXC) към SAR
ريال20.0175
1 TXC(TXC) към ETB
Br823.22636
1 TXC(TXC) към KES
KSh689.61622
1 TXC(TXC) към JOD
د.أ3.784642
1 TXC(TXC) към PLN
19.69722
1 TXC(TXC) към RON
лв23.4872
1 TXC(TXC) към SEK
kr50.65762
1 TXC(TXC) към BGN
лв9.02122
1 TXC(TXC) към HUF
Ft1,795.48968
1 TXC(TXC) към CZK
112.6318
1 TXC(TXC) към KWD
د.ك1.633428
1 TXC(TXC) към ILS
17.3485
1 TXC(TXC) към BOB
Bs36.88558
1 TXC(TXC) към AZN
9.0746
1 TXC(TXC) към TJS
SM49.16298
1 TXC(TXC) към GEL
14.46598
1 TXC(TXC) към AOA
Kz4,892.75742
1 TXC(TXC) към BHD
.د.ب2.007088
1 TXC(TXC) към BMD
$5.338
1 TXC(TXC) към DKK
kr34.53686
1 TXC(TXC) към HNL
L140.49616
1 TXC(TXC) към MUR
244.16012
1 TXC(TXC) към NAD
$92.24064
1 TXC(TXC) към NOK
kr54.02056
1 TXC(TXC) към NZD
$9.28812
1 TXC(TXC) към PAB
B/.5.338
1 TXC(TXC) към PGK
K22.47298
1 TXC(TXC) към QAR
ر.ق19.43032
1 TXC(TXC) към RSD
дин.542.44756
1 TXC(TXC) към UZS
soʻm64,313.23822
1 TXC(TXC) към ALL
L447.37778
1 TXC(TXC) към ANG
ƒ9.55502
1 TXC(TXC) към AWG
ƒ9.55502
1 TXC(TXC) към BBD
$10.676
1 TXC(TXC) към BAM
KM8.96784
1 TXC(TXC) към BIF
Fr15,789.804
1 TXC(TXC) към BND
$6.9394
1 TXC(TXC) към BSD
$5.338
1 TXC(TXC) към JMD
$857.60308
1 TXC(TXC) към KHR
21,437.72828
1 TXC(TXC) към KMF
Fr2,273.988
1 TXC(TXC) към LAK
116,043.47594
1 TXC(TXC) към LKR
රු1,626.91564
1 TXC(TXC) към MDL
L90.2122
1 TXC(TXC) към MGA
Ar24,045.021
1 TXC(TXC) към MOP
P42.75738
1 TXC(TXC) към MVR
81.6714
1 TXC(TXC) към MWK
MK9,267.35518
1 TXC(TXC) към MZN
MT341.0982
1 TXC(TXC) към NPR
रु757.88924
1 TXC(TXC) към PYG
37,857.096
1 TXC(TXC) към RWF
Fr7,756.114
1 TXC(TXC) към SBD
$43.93174
1 TXC(TXC) към SCR
74.09144
1 TXC(TXC) към SRD
$205.513
1 TXC(TXC) към SVC
$46.7075
1 TXC(TXC) към SZL
L92.6143
1 TXC(TXC) към TMT
m18.683
1 TXC(TXC) към TND
د.ت15.677706
1 TXC(TXC) към TTD
$36.13826
1 TXC(TXC) към UGX
Sh18,597.592
1 TXC(TXC) към XAF
Fr3,031.984
1 TXC(TXC) към XCD
$14.4126
1 TXC(TXC) към XOF
Fr3,031.984
1 TXC(TXC) към XPF
Fr549.814
1 TXC(TXC) към BWP
P71.74272
1 TXC(TXC) към BZD
$10.72938
1 TXC(TXC) към CVE
$508.65802
1 TXC(TXC) към DJF
Fr950.164
1 TXC(TXC) към DOP
$342.11242
1 TXC(TXC) към DZD
د.ج693.77986
1 TXC(TXC) към FJD
$12.06388
1 TXC(TXC) към GNF
Fr46,413.91
1 TXC(TXC) към GTQ
Q40.94246
1 TXC(TXC) към GYD
$1,117.88396
1 TXC(TXC) към ISK
kr667.25

TXC ресурс

За по-задълбочено разбиране на TXC, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на TXC
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно TXC

Колко струва TXC (TXC) днес?
Цената в реално време на TXC в USD е 5.338 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TXC към USD?
Текущата цена на TXC към USD е $ 5.338. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на TXC?
Пазарната капитализация за TXC е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TXC?
Циркулиращото предлагане на TXC е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TXC?
TXC постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TXC?
TXC достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на TXC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TXC е $ 55.50K USD.
Ще се повиши ли TXC тази година?
TXC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TXC за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:13:45 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за TXC (TXC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

1 TXC = 5.338 USD

Търговия на TXC

TXC/USDT
$5.338
$5.338$5.338
+0.03%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

